eToro se rapproche de son introduction en bourse avec un nouveau dépôt auprès de la SEC et prévoit une cotation sur le Nasdaq sous le symbole « ETOR »

eToro a pris un tournant décisif en déposant une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, marquant ainsi une étape significative vers son introduction en bourse tant attendue. Après avoir soumis confidentiellement un projet de déclaration à la SEC, la société a rendu publics certains détails de son offre.

Détails de l’Offre Publique

Dans son annonce, eToro a exprimé son intention de coter ses actions ordinaires de Classe A sur le Nasdaq Global Select Market, sous le symbole boursier « ETOR ». Cependant, des éléments cruciaux tels que le nombre d’actions et la fourchette de prix n’ont pas été divulgués. La réalisation de l’offre dépendra des conditions de marché et des approbations réglementaires.

« L’offre est soumise aux conditions du marché, et il n’y a aucune garantie quant à la date ou à la manière dont l’offre sera finalisée, ni sur la taille réelle ou les autres modalités de l’offre », a souligné la société.

Un Pas Vers les Marchés Publics

En déposant une déclaration d’enregistrement au format F-1, eToro a lancé le processus nécessaire pour amener ses actions sur le marché public. La société s’est entourée de grandes institutions financières pour gérer l’offre.

Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup sont les principaux gestionnaires de livre, tandis que Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor et d’autres agissent en tant que gestionnaires supplémentaires et co-gestionnaires. L’introduction en bourse d’eToro survient dans un contexte de marché mitigé, où les IPO récentes ont rencontré des succès variés.

‘We definitely are eyeing the public markets’: eToro CEO considers IPO after scrapped SPAC deal https://t.co/c5UFrZQpLQ — CNBC (@CNBC) February 26, 2024

Conditions de Marché et Révision Réglementaire

Pour assurer une transition en douceur vers le marché public, la société devra naviguer à travers des obstacles réglementaires et le sentiment des investisseurs. Le processus de révision de la SEC est un facteur clé du calendrier de l’introduction en bourse. La société a précisé qu’aucun titre ne peut être vendu tant que la déclaration d’enregistrement n’est pas entrée en vigueur.

Il convient de noter que cette dernière tentative d’introduction en bourse n’est pas la première pour eToro. En 2021, la société avait prévu une fusion par SPAC d’une valeur de 10,4 milliards de dollars, qui a été abandonnée en raison de conditions de marché difficiles. En 2023, eToro a levé 250 millions de dollars à une valorisation de 3,5 milliards de dollars, bénéficiant d’un marché boursier et de cryptomonnaies robuste.

Vers la fin de l’année dernière, eToro a reçu l’approbation pour offrir ses services à New York. Dans une interview sur la page LinkedIn de la NYSE, le fondateur et PDG d’eToro, Yoni Assia, a décrit ce mouvement comme une « étape importante permettant à eToro de servir nos clients de New York ».