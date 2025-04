Crypto.com Renforce ses Services en Europe avec une Licence MiCA Provisoire de la MFSA

Crypto.com obtient une licence MiCA de la MFSA

Crypto.com a annoncé avoir obtenu une licence en principe du cadre des Marchés en Crypto-Actifs (MiCA) de la Malta Financial Services Authority (MFSA), devenant ainsi le premier fournisseur de services d’actifs cryptographiques à échelle mondiale à franchir cette étape importante.

Vers une régulation renforcée dans l’UE

Cette approbation réglementaire complète permettra à Crypto.com d’offrir une large gamme de services cryptographiques au sein de l’Union Européenne sous un cadre simplifié, favorisant ainsi la transparence dans une industrie en plein essor.

« Nous avons toujours soutenu pleinement le MiCA et croyons fermement qu’il apportera clarté et transparence, tout en établissant un sentiment plus fluide vis-à-vis de la régulation de notre secteur à travers l’UE, ce qui contribue à renforcer la confiance dans le secteur des cryptomonnaies », a déclaré Eric Anziani, président et COO de Crypto.com.

Des partenariats stratégiques et une conformité exemplaire

En 2021, Crypto.com avait déjà obtenu une licence de Classe 3 pour les Actifs Financiers Virtuels (VFA) de la MFSA, lui permettant d’exécuter des ordres, d’offrir des services de garde et de trader pour son propre compte. La société a également reçu une approbation en principe pour une licence d’établissement financier de la MFSA.

Par ailleurs, Crypto.com a prolongé son partenariat avec la Formule 1 jusqu’en 2030, bâtissant sur leur collaboration de 2021 pour favoriser la croissance mutuelle. Ce partenariat a contribué à l’expansion de la Formule 1, qui a enregistré un public cumulatif à la télévision de 1,5 milliard de personnes, 750 millions de fans dans le monde, et 96 millions de followers sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Finance Magnates.

Fondé en 2016, Crypto.com comptabilise plus de 100 millions de clients dans le monde et est reconnu pour son engagement envers la conformité réglementaire, la sécurité et la confidentialité, selon l’entreprise.

« Nous avons constamment démontré notre engagement à une expansion responsable à travers l’UE, un hub en pleine croissance et vital pour l’investissement en cryptomonnaie, et nous sommes impatients de travailler avec l’Union pour garantir notre croissance continue dans le respect de la réglementation MiCA », a ajouté Anziani.

