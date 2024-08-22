Changements récents sur la fiscalité des véhicules fabriqués en Chine : ce qu’il faut savoir !

Réjouissez-vous, car des changements récents sont intervenus concernant la fiscalité des véhicules fabriqués en Chine ! Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il est essentiel de savoir sur ce sujet brûlant.
Contexte des tensions économiques
Les récentes tensions entre l’Union Européenne (UE) et la Chine ont mené à une révision de la fiscalité concernant les véhicules fabriqués en Chine. Suite à une enquête menée par la Commission européenne, des ajustements des droits de douane ont été effectués.
Réduction des droits de douane
Initialement, les droits de douane supplémentaires imposés sur les voitures fabriquées en Chine devaient être très élevés. Cependant, ces surtaxes ont été révisées à la baisse, offrant un soulagement financier aux constructeurs occidentaux et une légère baisse pour les marques chinoises.
De nouvelles décisions en faveur des constructeurs occidentaux
Pour les constructeurs automobiles non-chinois tels que Tesla, Cupra et Mini, la baisse des droits de douane a été significative. Tesla, par exemple, a vu ses droits chuter de 20,8 % à 9 %, après que la Commission européenne a constaté que la marque américaine avait reçu moins de subventions du gouvernement chinois.
Impact limité pour les marques chinoises
Bien que les droits de douane aient aussi été réduits pour certaines marques chinoises, la baisse est beaucoup moins marquée. Par exemple, BYD a vu ses droits de douane passer de 17,4 % à 17 %, et Geely de 19,9 % à 19 %.
Coopération avec les coentreprises européennes
Certaines entreprises chinoises ayant une coentreprise avec des constructeurs européens ont également bénéficié de réductions de surtaxes. Avant ces ajustements, elles auraient dû être soumises à près de 38 % de taxes supplémentaires.
Tableau comparatif des changements fiscaux
|Constructeur
|Droits de douane initiaux
|Droits de douane révisés
|Tesla
|20,8 %
|9 %
|Cupra
|Près de 38 %
|21,3 %
|Mini
|Près de 38 %
|21,3 %
|BYD
|17,4 %
|17 %
|Geely
|19,9 %
|19 %
|SAIC (incluant MG)
|37,6 %
|36,3 %
