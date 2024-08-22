découvrez les enjeux et les spécificités de la fiscalité des véhicules en chine. informez-vous sur les réglementations, les taxes applicables et les incitations pour les voitures électriques afin de mieux naviguer dans le secteur automobile chinois.

Changements récents sur la fiscalité des véhicules fabriqués en Chine : ce qu’il faut savoir !

Rédaction :Antoine Blondain

Réjouissez-vous, car des changements récents sont intervenus concernant la fiscalité des véhicules fabriqués en Chine ! Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il est essentiel de savoir sur ce sujet brûlant.

Contexte des tensions économiques

découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité des véhicules en chine : règles, impôts, et impact sur les propriétaires de voitures. informez-vous sur les dernières actualités et optimisez votre budget automobile dans l'empire du milieu.

Les récentes tensions entre l’Union Européenne (UE) et la Chine ont mené à une révision de la fiscalité concernant les véhicules fabriqués en Chine. Suite à une enquête menée par la Commission européenne, des ajustements des droits de douane ont été effectués.

Réduction des droits de douane

découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité des véhicules en chine : réglementations, taxes, et implications pour les propriétaires de voitures. informez-vous sur les enjeux fiscaux liés à l'importation et à l'utilisation de véhicules dans le pays.

Initialement, les droits de douane supplémentaires imposés sur les voitures fabriquées en Chine devaient être très élevés. Cependant, ces surtaxes ont été révisées à la baisse, offrant un soulagement financier aux constructeurs occidentaux et une légère baisse pour les marques chinoises.

De nouvelles décisions en faveur des constructeurs occidentaux

Pour les constructeurs automobiles non-chinois tels que Tesla, Cupra et Mini, la baisse des droits de douane a été significative. Tesla, par exemple, a vu ses droits chuter de 20,8 % à 9 %, après que la Commission européenne a constaté que la marque américaine avait reçu moins de subventions du gouvernement chinois.

Impact limité pour les marques chinoises

Bien que les droits de douane aient aussi été réduits pour certaines marques chinoises, la baisse est beaucoup moins marquée. Par exemple, BYD a vu ses droits de douane passer de 17,4 % à 17 %, et Geely de 19,9 % à 19 %.

Coopération avec les coentreprises européennes

Certaines entreprises chinoises ayant une coentreprise avec des constructeurs européens ont également bénéficié de réductions de surtaxes. Avant ces ajustements, elles auraient dû être soumises à près de 38 % de taxes supplémentaires.

Tableau comparatif des changements fiscaux

ConstructeurDroits de douane initiauxDroits de douane révisés
Tesla20,8 %9 %
CupraPrès de 38 %21,3 %
MiniPrès de 38 %21,3 %
BYD17,4 %17 %
Geely19,9 %19 %
SAIC (incluant MG)37,6 %36,3 %

Articles relatifs:

Paris 2024 : découvrez les constructeurs participants à la 90e édition du Mondial

Nouvelle Citroën C3 à moteur thermique : un tarif attractif, mais avec des explications solides

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2025 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service