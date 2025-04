Quelles sont les automobiles françaises véritablement fabriquées sur le sol hexagonal ?

La France est réputée pour son industrie automobile historique et diversifiée. Cependant, il est parfois difficile de distinguer les véhicules réellement fabriqués sur le territoire français. Dans cet article, nous mettrons en lumière les automobiles françaises authentiquement produites en France, mettant en avant la qualité et le savoir-faire de l’industrie automobile hexagonale.

Les Voitures de Sport ‘Made in France’

Dans le paysage automobile français, certaines voitures de sport emblématiques sont encore assemblées sur notre territoire. C’est notamment le cas de l’Alpine A110, un coupé sport qui fait rêver bien des passionnés. Produite à Dieppe depuis 2017, l’Alpine A110 continue de représenter l’excellence française en matière d’ingénierie automobile, malgré que son moteur soit fabriqué en Corée du Sud.

Autre marque prestigieuse, Bugatti, n’a pas délocalisé sa production. La Bugatti Tourbillon, ainsi que d’autres modèles contemporains, sortent toujours de l’usine de Molsheim, en Alsace. Cette tradition locale renforce le prestige et la qualité des voitures sortant de ces établissements.

Les Contributions de Stellantis

Le groupe Stellantis, qui regroupe des marques comme Citroën, DS et Peugeot, participe également à la production locale. Par exemple, le Citroën C5 Aircross est fabriqué à Rennes, tandis que la DS3 et le DS7 sont respectivement produits à Poissy et Mulhouse. Ces modèles démontrent l’engagement de Stellantis à maintenir une production française importante.

Peugeot n’est pas en reste avec une offre variée de modèles produits en France. La 308 et la 408 sont assemblées à Mulhouse, tandis que le 3008 et le 5008 sortent de l’usine de Sochaux. Quant à la 508, bien que ses ventes s’effritent, elle reste également fabriquée en France.

Les Efforts de Renault

Renault continue également d’assembler des modèles sur le sol français. Le pôle ElectriCity, situé à Douai, regroupe la production de la nouvelle Renault 5 électrique, de la Mégane E-Tech et du Scénic E-Tech. De plus, le Renault Kangoo est fabriqué à Maubeuge, tandis que le Trafic sort de l’usine de Sandouville, tous deux représentant le savoir-faire français en matière de véhicules utilitaires.

Tableau Comparatif des Automobiles Françaises Fabriquées sur le Sol Hexagonal

Modèle Lieu de Fabrication Alpine A110 Dieppe Bugatti Tourbillon Molsheim Citroën C5 Aircross Rennes DS3 Poissy DS7 Mulhouse Peugeot 308 Mulhouse Peugeot 408 Mulhouse Peugeot 3008 Sochaux Peugeot 5008 Sochaux Renault 5 E-Tech Douai

Les automobiles françaises sont donc toujours un emblème de la performance et de l’innovation, grâce au maintien d’une production locale de certains modèles emblématiques. Ainsi, face aux défis de l’électrification et de la mondialisation, la France continue de jouer un rôle crucial dans l’industrie automobile mondiale.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Les fabricants automobiles séduisent Trump avec des millions de dollars Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

