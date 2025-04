Alpine A110 R Ultime : découvrez le prix incroyable de cette sportive française de 325 chevaux !

Vivez l’extraordinaire sensation de puissance et d’élégance avec l’Alpine A110 R Ultime, une sportive française de 325 chevaux. Découvrez le prix incroyable de cette voiture qui allie performance et raffinement dans un design emblématique. Une invitation à l’excellence et à l’adrénaline pour les passionnés de conduite sportive.

Un Monstre de Puissance Made in France

Niché fièrement sur le stand Alpine au Mondial de l’Auto, l’Alpine A110 R Ultime fascine par son allure audacieuse et sa mécanique sans compromis. Cette nouvelle version, véritable joyau de la marque, signe une montée en puissance significative avec ses 325 chevaux.

Des Éléments Techniques de Haut Vol

L’Ultime est propulsée par un bloc 4 cylindres 1.8 litre turbo, bien connu des amateurs d’Alpine. Couplé à une boîte de vitesses DW6 de dernière génération et chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, elle promet une expérience de conduite exaltante, surtout sur circuit.

Un Prix à la Hauteur de ses Ambitions

Cette bête de la route ne s’adresse pas à toutes les bourses, avec un tarif pouvant atteindre 330 000 € pour la version spéciale « La Bleue ». Proposée à partir de 265 000 €, l’Alpine A110 R Ultime se positionne bien au-dessus des tarifs de l’A110 R classique, elle-même accessible à partir de 106 000 €.

La Limitée de Chez Limitée

Produite à seulement 110 exemplaires, cette version exclusive voit 67 de ses unités réservées au marché français, rendant chaque exemplaire particulièrement précieux et désirable pour les collectionneurs et aficionados de la marque.

Performances et Frissons Garantis

Son poids léger d’à peine 1,1 tonne et un système de freinage optimisé garantissent des performances de premier ordre, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 secondes. Ces caractéristiques lui assurent de rivaliser avec les plus grands noms de l’automobile sportive actuelle.

Caractéristique Alpine A110 R Ultime Moteur 4 cylindres 1.8 litre turbo Puissance 325 chevaux Boîte de vitesses DW6 Prix minimal 265 000 € Prix maximal 330 000 € Exemplaires produits 110 Exemplaires pour la France 67 0 à 100 km/h 3,9 secondes

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Contrôle technique périmé : amende, délai de tolérance et conséquences Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!