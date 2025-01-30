Pourquoi la Tesla Model Y continuera d’être la voiture la plus vendue au monde.

Le marché automobile mondial attend avec impatience les chiffres de ventes de 2024, mais Elon Musk, le PDG de Tesla, a déjà annoncé que le Model Y serait le meilleur vendeur au monde cette année. Cet article examine les performances du modèle phare de Tesla sur divers marchés.

Le marché européen face au reste du monde

Dans le marché européen, le Model Y ne conserve pas son statut de leader, se classant quatrième avec 2024. Le Dacia Sandero, la Renault Clio et la Volkswagen Golf le surpassent. Le prix est un facteur clé, le modèle électrique étant proposé à environ 42 000 €, tandis que la petite voiture roumaine est vendue à 15 000 €.

Cependant, le marché européen n’est pas représentatif de l’ensemble du monde. Aux États-Unis, le Model Y connaît un grand succès, avec des prévisions de ventes atteignant 372 617 unités. Ajouté aux chiffres européens, cela donne un total de 583 097 immatriculations. En Chine, le modèle pourrait enregistrer environ 480 309 unités supplémentaires, totalisant potentiellement 1 063 406 ventes à l’échelle mondiale, proche des 1 223 000 inscriptions de 2023.

Comparatif des meilleurs voitures vendues en 2023

Tesla Model Y, 1 223 000

Toyota RAV4, 1 075 000

Honda CR-V, 846 000

Toyota Corolla Sedan, 803 000

Toyota Corolla Cross, 716 000

Toyota Camry, 651 000

Ford F-150, 624 000

Toyota Hilux, 605 000

Nissan Sentra, 534 000

Tesla Model 3, 509 000

Si l’on considère les concurrents, le Toyota RAV4 se positionne comme un rival potentiel, bien qu’une nouvelle génération arrive en 2025, ce qui pourrait influencer les ventes actuelles. Les ventes du Model Y sont en croissance constante, mais des analystes prédisent une chute possible, arguant que l’effet de nouveauté perdu pourrait affecter l’intérêt des consommateurs.

La compétition s’intensifie, et il ne reste qu’à voir si l’affirmation de Musk se réalisera en 2024.