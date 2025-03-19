Ne sous-estimez pas ce Toyota Land Cruiser blindé.

Le Toyota Land Cruiser, déjà connu pour sa robustesse, se transforme en un véhicule entièrement blindé grâce aux services d’Inkas Armored. Cette entreprise offre une mise à niveau qui transforme ce tout-terrain en un véhicule de combat discret, capable de faire face aux menaces les plus sérieuses.

Des Améliorations pour une Protection Maximale

Inkas Armored propose une vaste gamme d’améliorations adaptées aux personnalités importantes, incluant un niveau de protection BR6, en conformité avec les normes CEN. Le véhicule bénéficie de plaques d’acier balistique autour de l’habitacle, de vitres blindées et d’une cloison arrière renforcée. Un système d’auto-rentrées permet également de continuer à circuler en cas de crevaison.

Une Protection Souterraine et Complète

Les planchers, les parois, le réservoir de carburant et les piliers sont aussi renforcés, avec des protections qui s’imbriquent pour éviter que des balles ne passent par les interstices. D’après Inkas, cette protection est capable de résister aux tirs de fusils d’assaut et aux explosions de grenades à main.

Équipements Supplémentaires pour la Sécurité

Les clients peuvent ajouter encore plus de sécurité avec des protections pour le moteur, un système d’extinction d’incendie sous le capot, un système de filtration de l’air, des feux stroboscopiques, de la vision nocturne, des pare-chocs renforcés et même une trappe d’évasion sur le toit pour les situations extrêmes.

Suspension Renforcée et Performances

Toute cette armure additionnelle entraîne un poids supplémentaire, que la société compense avec une suspension renforcée. Bien qu’Inkas ne mentionne pas d’améliorations pour le groupe motopropulseur, le Toyota Land Cruiser dispose d’un moteur hybride à quatre cylindres turbocompressé, développant 326 chevaux et 456 lb-pi de couple.