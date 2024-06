DS7 Vauban : Découvrez la version blindée à 165 000 € avec une visite exclusive à l’intérieur

Dans le monde scintillant des voitures de luxe, chaque modèle tente de surpasser le précédent avec encore plus de splendeur et de sécurité. Entrez dans l’univers exclusif de la DS7 Vauban blindée, un trésor roulant blindé à 165 000 € qui promet non seulement élégance et confort, mais une invulnérabilité presque royale. Accompagnez-moi pour une visite intime à l’intérieur de ce bastion de luxe sur quatre roues, où chaque détail est conçu pour époustoufler, protéger et préserver l’exclusivité de ses passagers. Préparez-vous à être captivé!

Un Véhicule d’Exception : La DS7 Vauban Blindée

Bien plus qu’une simple voiture, la DS7 Vauban blindée est le nec plus ultra de la sécurité roulante. Vendue à partir de 165 000 € hors taxes, cette voiture allie élégance et protection pour ceux qui recherchent l’exclusivité. Commençons notre exploration par un aperçu des spécifications qui rendent ce SUV pas comme les autres.

Blindage et Sécurité : Le Cœur du DS7 Vauban

Comme un tank des temps modernes, le DS7 Vauban présente un blindage de niveau 4. Cela signifie une résistance assurée contre les armes de poing puissantes, telles que le .357 Magnum. Bien que n’étant pas impénétrable aux armes de guerre, la sécurité qu’offre ce véhicule est impressionnante pour un usage civil. Conçu judicieusement, il ne pèse que 164 kg de plus que la version standard de la DS7, permettant une conduite relativement aisé sans nécessité d’un permis spécial.

Design et Confort : Élégance Blindée

Extérieurement, il est difficile de distinguer le DS7 Vauban blindé d’un DS7 classique. L’élégance de son design extérieur est complétée par des améliorations discrètes mais essentielles, comme des vitres latérales en verre blindé épais pour maximiser la sécurité sans compromettre l’esthétique. À l’intérieur, le véhicule est aménagé avec finesse, offrant un confort haut de gamme tout en assurant la sécurité des occupants.

Une Forteresse Roulante : Technologies Employées

Le secret de l’allègement réussi du DS7 Vauban réside dans l’utilisation stratégique d’HPPE, un matériau aussi résistant que l’acier blindé mais sensiblement plus léger. Les portes, la cloison arrière et les fenêtres bénéficient tous de ce blindage avancé, optimisant la protection tout en conservant une maniabilité agréable. Le pare-brise de 22 mm d’épaisseur assure une sécurité accrue face aux impacts physiques.

Options et Personnalisations

Pneus run-flat : offrent une capacité à rouler même en cas de déflation.

Communications sécurisées : un système de micro-haut parleur avec cabine pressurisée pour échanges extérieurs sans ouvrir les fenêtres.

Personnalisation de l’intérieur : Des finitions sur mesure pour répondre aux goûts de chaque client, des tissus haut de gamme aux broderies exclusives.

Dispositif de sécurité supplémentaire : une bouteille d’air dans le coffre pour pressuriser l’habitacle en cas de contamination externe.

Un Achat Exclusif

L’acquisition du DS7 Vauban n’est pas une démarche ordinaire. En plus du prix, les acheteurs doivent se conformer aux spécifications d’entretien strictes qui requièrent des visites régulières chez des concessionnaires agréés. Avec des capacités si avancées, il représente en effet un investissement pour ceux qui valorisent autant le luxe que la sécurité sophistiquée.

Explorer une DS7 Vauban, c’est découvrir un monde où la sécurité et le luxe se combinent avec une précision quasi militaire, offrant une expérience unique pour ceux qui désirent non seulement voyager, mais voyager protégé.ailles exclusives. Voilà vraiment ce que signifie voyager en première classe, sur roues.

Personnages historiques.

138. Vauban (1633 – 1707). Le marquis de Vauban, nommé maréchal de France par louis XIV, a surtout cherché à rationaliser le système de protection du royaume. Il contribua aussi à la réforme des impôts. Selon Saint-Simon, Vauban serait mort d'amertume. pic.twitter.com/uzJJizxqdt — Pascal Gavillet (@PascalGavillet) May 8, 2024

