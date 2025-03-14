Un Dacia Duster peut-il aujourd’hui surpasser un Toyota Land Cruiser en tant que véhicule tout-terrain ?

Comparatif 4×4 : Dacia Duster contre Toyota Land Cruiser

Dans un face-à-face inattendu, le Dacia Duster et le Toyota Land Cruiser ont été mis à l’épreuve pour déterminer lequel des deux véhicules est le meilleur tout-terrain. Alors que le Duster se positionne comme une alternative économique, le Land Cruiser se distingue par sa puissance et sa technologie avancée. Ce comparatif révèle des résultats surprenants, défiant les préjugés selon lesquels un véhicule moins coûteux ne peut rivaliser avec un modèle haut de gamme.

Présentation des contenders

Le Toyota Land Cruiser, avec un prix de départ de 85 450 euros, propose des caractéristiques impressionnantes, telles qu’un moteur turbodiésel de 2,8 litres développant 204 CV et un couple de 500 Nm. Ce SUV robuste pèse 2 445 kg et possède une suspension de pointe, des technologies adaptées à la conduite tout-terrain et des modes spécifiques pour gérer diverses conditions. En revanche, le Dacia Duster, dont le tarif débute à 26 090 euros pour la version à traction intégrale, pèse seulement 1 465 kg et offre une garde au sol supérieure de 217 mm, contre 205 mm pour le Land Cruiser.

Conditions de test et résultats

Les tests réalisés par Carwow ont impliqué des épreuves exigeantes, telles qu’une course en côte sur une surface glissante, un parcours étroit en tout-terrain, et des descentes abruptes. Malgré la puissance et les équipements sophistiqués du Land Cruiser, le Duster a réussi à tirer son épingle du jeu, particulièrement grâce à sa légèreté et sa maniabilité dans des espaces confinés. Le Dacia a en effet enregistré plusieurs victoires lors de ces épreuves, ce qui souligne son efficacité malgré les limitations de sa suspension sur des terrains accidentés.

En conclusion, bien que le Dacia Duster ait affiché un excellent comportement, le Toyota Land Cruiser demeure le grand vainqueur de ce duel. Il reste une référence dans sa catégorie, bien que son prix élevé puisse en dissuader certains acheteurs européens. À noter que Toyota travaille sur un modèle futur plus petit et orienté tout-terrain, susceptible d’offrir un bon rapport qualité-prix.