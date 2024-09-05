Si vous recherchez un véhicule alliant puissance et élégance, le Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine pourrait bien être à la hauteur de vos attentes. Dans cet article, nous vous dévoilerons en détail l’équipement et les tarifs de ce modèle emblématique de la marque au losange. Plongez dans l’univers de la performance et du raffinement automobile avec le Renault Rafale.

Le nouveau visage de la gamme Renault: Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine

Renault confirme son engagement vers l’innovation et la performance automobile avec l’introduction du Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine. Ce modèle, dérivé du célèbre Austral, promet de devenir le porte-étendard de la marque au losange, mariant élégance et performance écologique. Explorons les caractéristiques uniques de cette voiture qui ne manquera pas d’impressionner les passionnés d’automobile.

Performance et technologie de pointe

Ce SUV Coupé de luxe est équipé d’une motorisation hybride rechargeable atteignant une puissance maximale de 300 ch. Pionnier dans sa catégorie, le Renault Rafale dispose de quatre roues motrices et directrices grâce au fameux système 4Control. Sa batterie de 22 kWh permet une autonomie de 100 km en mode purement électrique, un atout majeur pour les trajets quotidiens et les longs voyages.

Équipements de série de la finition Atelier Alpine

La version Luxe Atelier Alpine se distingue par une gamme d’équipements de série à la pointe de la technologie :

Jantes en alliage de 21 pouces avec vernis fumé

Suspensions pilotées avec caméra prédictive

Châssis spécifique développé par AlpineCars

Multi-Sense dédié et optimisé par AlpineCars

Sièges électriques à mémoire et massage lombaire

Feux LED Matrix Vision

Hayon motorisé mains-libres

Active driver assist

Parking mains libres avec caméra 360°

Projection logo via rétroviseurs extérieurs

Volant et pare-brise chauffants

Options complémentaires

Pour ceux souhaitant personnaliser davantage leur Renault Rafale, une sélection d’options est disponible :

Affichage tête haute : 800 €

Toit en verre Solarbay : 1 500 €

Système audio Harman Kardon à 9 haut-parleurs : 1 000 €

Câble de recharge modèle mode 3 type 2 monophasé (longueur de 5 mètres) : 300 €

Teintes métallisées : entre 800 et 950 €

Rafale bicolore : de 1 400 à 2 200 €

Tarifs de la version Luxe Atelier Alpine

Le respect des standards de qualité et de performance se reflète dans le prix de cette version. Le Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine propose un tarif de base compétitif pour sa gamme, offrant ainsi une alternative de choix aux amateurs de véhicules de prestige et de haute performance.

Équipement Prix Affichage tête haute 800 € Toit en verre Solarbay 1 500 € Système audio Harman Kardon 1 000 € Câble de recharge 300 € Teintes métallisées 800 – 950 € Rafale bicolore 1 400 – 2 200 €