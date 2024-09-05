Si vous recherchez un véhicule alliant puissance et élégance, le Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine pourrait bien être à la hauteur de vos attentes. Dans cet article, nous vous dévoilerons en détail l’équipement et les tarifs de ce modèle emblématique de la marque au losange. Plongez dans l’univers de la performance et du raffinement automobile avec le Renault Rafale.
Sommaire
Le nouveau visage de la gamme Renault: Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine
Renault confirme son engagement vers l’innovation et la performance automobile avec l’introduction du Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine. Ce modèle, dérivé du célèbre Austral, promet de devenir le porte-étendard de la marque au losange, mariant élégance et performance écologique. Explorons les caractéristiques uniques de cette voiture qui ne manquera pas d’impressionner les passionnés d’automobile.
Performance et technologie de pointe
Ce SUV Coupé de luxe est équipé d’une motorisation hybride rechargeable atteignant une puissance maximale de 300 ch. Pionnier dans sa catégorie, le Renault Rafale dispose de quatre roues motrices et directrices grâce au fameux système 4Control. Sa batterie de 22 kWh permet une autonomie de 100 km en mode purement électrique, un atout majeur pour les trajets quotidiens et les longs voyages.
Équipements de série de la finition Atelier Alpine
La version Luxe Atelier Alpine se distingue par une gamme d’équipements de série à la pointe de la technologie :
- Jantes en alliage de 21 pouces avec vernis fumé
- Suspensions pilotées avec caméra prédictive
- Châssis spécifique développé par AlpineCars
- Multi-Sense dédié et optimisé par AlpineCars
- Sièges électriques à mémoire et massage lombaire
- Feux LED Matrix Vision
- Hayon motorisé mains-libres
- Active driver assist
- Parking mains libres avec caméra 360°
- Projection logo via rétroviseurs extérieurs
- Volant et pare-brise chauffants
Options complémentaires
Pour ceux souhaitant personnaliser davantage leur Renault Rafale, une sélection d’options est disponible :
- Affichage tête haute : 800 €
- Toit en verre Solarbay : 1 500 €
- Système audio Harman Kardon à 9 haut-parleurs : 1 000 €
- Câble de recharge modèle mode 3 type 2 monophasé (longueur de 5 mètres) : 300 €
- Teintes métallisées : entre 800 et 950 €
- Rafale bicolore : de 1 400 à 2 200 €
Tarifs de la version Luxe Atelier Alpine
Le respect des standards de qualité et de performance se reflète dans le prix de cette version. Le Renault Rafale E-Tech 4×4 300 ch en version Luxe Atelier Alpine propose un tarif de base compétitif pour sa gamme, offrant ainsi une alternative de choix aux amateurs de véhicules de prestige et de haute performance.
|Équipement
|Prix
|Affichage tête haute
|800 €
|Toit en verre Solarbay
|1 500 €
|Système audio Harman Kardon
|1 000 €
|Câble de recharge
|300 €
|Teintes métallisées
|800 – 950 €
|Rafale bicolore
|1 400 – 2 200 €
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!