Édition Spéciale 2025 : Renault redonne vie à ses icônes et marquera cette année de son empreinte.

Renault : L’année 2025, entre icônes et innovations

En 2025, Renault se distingue par son approche unique équilibrant l’introduction de nouveaux modèles électriques et thermiques. La marque française s’engage à offrir des véhicules variés, répondant à un large éventail de besoins, de goûts et de budgets.

Renault Rafale E-Tech PHEV : un SUV hybride haut de gamme

Le Renault Rafale, grand SUV, est l’une des nouveautés phares de cette année. Pour succéder à la version E-Tech Full Hybrid de 200 CV, la marque lance un hybride rechargeable avec une approche renouvelée. Le moteur thermique passe de 131 à 150 CV tout en conservant les deux unités électriques : l’une de 68 CV pour la propulsion et l’autre de 34 CV servant de générateur. La véritable innovation réside à l’arrière avec l’ajout d’un moteur électrique de 136 CV, permettant une traction intégrale permanente.

Le Rafale E-TECH PHEV promet une puissance totale de 160 CV en mode électrique et 300 CV en mode hybride. Avec une batterie de 22 kWh, il peut parcourir jusqu’à 121 km en mode électrique, et un coût de consommation de 5,8 l/100 km est prévu une fois la batterie épuisée. Les modes Híbrido, Eléctrico et E-Save permettent des stratégies énergétiques variées, tandis que des modes Sport, Comfort, Snow ou ECO affinent l’expérience de conduite. Commercialisé en finition Esprit Alpine et Atelier Alpine, le Rafale offre des caractéristiques de châssis sophistiquées, incluant des jantes de 21 pouces et un nouveau système de suspension variable.

Renault 4 E-Tech : un SUV au charme iconique

Le Renault 4 E-Tech, tout comme le Renault 5 et le futur Twingo électrique, ressuscite un des grands classiques de la marque. Bien que l’autonomie maximale atteigne 400 km, ce véhicule se veut un compagnon idéal pour les familles, alliant praticité et plaisir de conduite avec un moteur de 150 CV. Pour ceux qui recherchent une approche plus urbaine, une version possédant 120 CV et une autonomie de 300 km sera également proposée en 2025.

Derivée du Renault 5, le R4 dispose d’un habitacle spacieux de 4,14 m de long et d’un coffre de 375 litres. Avec des fonctionnalités avancées telles que le système de traction Extended Grip et les pneus Goodyear Vector 4Seasons, il s’annonce comme le véhicule polyvalent par excellence. Son tableau de bord, doté d’un écran numérique et d’un système multimédia performants, est en phase avec la personnalité unique de ce modèle emblématique.

Renault 5 E-Tech : vers une accessibilité accrue

Le Renault 5 est déjà un succès, et la gamme s’enrichit de nouvelles motorisations, dont une de 122 CV et une autre de 95 CV, avec une batterie de 40 kWh pour une autonomie de 300 km, visant un prix avoisinant les 25.000 euros. Ainsi, cette nouvelle offensive promet de rendre le Renault 5 encore plus populaire.

Innovations en hydrogène : vers un avenir durable

Le Renault Emblème, un concept détonnant, dévoile une ligne de style futuriste mettant l’accent sur les technologies de propulsion hybride. Ce modèle combine les avantages des véhicules électriques et des piles à hydrogène, avec un moteur de 218 CV et une batterie de 40 kWh, garantissant une autonomie impressionnante et des temps de recharge rapides.

De plus, le Renault Master H2-Tech Prototype, développé en partenariat avec HYVIA, est conçu pour démontrer l’efficacité de l’hydrogène dans le secteur du transport. Compatible avec les modèles électriques et thermiques, ce prototype permettrait de proposer jusqu’à 700 km d’autonomie, ouvrant ainsi la voie à un vieillissement durable de l’industrie automobile.

