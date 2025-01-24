Les Dolphins de Miami sélectionnés pour un match historique de la NFL au Bernabéu : ‘Rendez-vous à Madrid !’

Le secret de polichinelle est désormais officiel : les Dolphins de Miami seront l’équipe à domicile au Santiago Bernabeu pour le premier match de la NFL sur le territoire espagnol.
La franchise de Miami était la favorite pour obtenir ce match historique, détenant avec les Chicago Bears les droits de commercialisation en Espagne. Elle a confirmé sa présence prochaine à Madrid pour la saison 2025/2026.
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Une étape marquante pour la NFL en Espagne
Bien que la date précise du match reste à définir, il est probable que les détails soient annoncés lors du Super Bowl. On peut envisager plusieurs dates durant les pauses internationales de la FIFA. Les week-ends notables sont les suivants : 6-7 septembre, 11-12 octobre et 15-16 novembre.
Concernant l’adversaire des Dolphins, il faudra patienter quelques semaines. Cependant, il est déjà acquis que l’équipe s’opposera à l’une des neuf équipes suivantes : Bills, Patriots, Jets, Ravens, Bengals, Saints, Buccaneers, Chargers et Commanders. La NFL a révélé les adversaires de chaque équipe pour la saison prochaine, et ce seront ceux qui visiteront Miami (et Madrid dans ce cas).
Quel sera l’adversaire des Dolphins ?
La précision concernant le deuxième club en lice au Bernabeu pourrait être envisagée, car il serait assez inhabituel pour la NFL de programmer un match divisionnel en dehors de ses frontières, excluant ainsi les Bills, Patriots et Jets de l’équation.
Les Dolphins demeurent une équipe compétitive, même s’ils ont manqué les playoffs cette saison. Sous la conduite de leur quarterback Tua Tagovailoa, avec l’avenir de leur superstar Tyreek Hill en suspens, ils pourraient retrouver leur place dans la lutte pour les playoffs en fonction des décisions prises par la direction.
La capitale espagnole se prépare à accueillir un événement sans précédent, un show qui a déjà conquis d’autres grandes nations telles que l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Mexique et le Brésil. Ce match vise à séduire les Espagnols et à devenir une escale annuelle pour la NFL.
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