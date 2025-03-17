Messi prouve qu’il mérite le titre de GOAT avec ce but époustouflant contre Atlanta United.

Ce samedi, lors d’un match palpitant du quatrième tour de la MLS, l’Inter Miami a affronté Atlanta United au Mercedes-Benz Stadium. Les enjeux étaient élevés pour les visiteurs, qui visaient la première place de la Conférence Est.

Un départ tonitruant pour Atlanta

Dès le début de la rencontre, Atlanta United a surpris les visiteurs en prenant les devants à la 14ème minute grâce à un but d’Emmanuel Lath, qui a su tirer parti d’une excellente passe de Lennon.

L’égalisation éclatante de Messi

Quelques minutes après l’ouverture du score d’Atlanta, Lionel Messi a démontré pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps en inscrivant un magnifique but pour égaliser en faveur de l’Inter Miami. Suite à une erreur défensive d’Atlanta, Messi a profité d’un ballon perdu à la limite de la surface de réparation. À 37 ans, l’Argentin a fait preuve de son talent exceptionnel en dribblant son défenseur avec aisance avant de lober le gardien Brad Guzan avec calme.

Le but a d’abord été examiné pour un éventuel hors-jeu, mais après une rapide vérification, l’arbitre a confirmé cette frappe impressionnante. C’était le premier but de Messi en MLS après avoir manqué les matchs précédents pour se reposer, l’entraîneur Javier Mascherano ayant choisi de lui accorder une pause après un calendrier exigeant.

Un but précieux pour l’Inter Miami

Le but de Messi non seulement a égalisé le score, mais il représentait également son deuxième but consécutif, suite à son tir décisif lors du match précédent contre Cavalier FC dans la Concacaf Champions League. Cette série de buts souligne la forme aigüe de Messi alors qu’il continue de s’adapter à la MLS, apportant son habileté inégalée et son leadership à l’équipe.

Les espoirs de l’Inter Miami de sécuriser la tête du classement de la Conférence Est de la MLS reposaient sur ce match, et la contribution de Messi ne pouvait pas intervenir à un moment plus crucial. Son but a rappelé son statut légendaire, prouvant une fois de plus qu’à 37 ans, sa capacité à changer le cours d’un match reste inégalée.

En fin de compte, la performance éblouissante de Messi a été un moment clé dans les efforts de l’Inter Miami pour rester dans la course au sommet de la conférence, et son influence grandissante dans la MLS continuera sans aucun doute de captiver les fans à mesure que la saison progresse.