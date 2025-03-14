Voici les communes où les radars de la DGT infligent le plus de contraventions, et la première fait exploser les chiffres.

Une forte hausse des amendes liées à la vitesse en 2023

Le nombre d’amendes pour excès de vitesse en Espagne a connu des variations significatives en 2023, selon un rapport de l’association Automobilistes Européens Associés (AEA). Bien que le total global ait diminué, certains radars affichent une activité sanctionnant en forte hausse.

Des amendes en baisse, mais des radars plus actifs

Au total, la Direction Générale de la Circulation (DGT) a enregistré 3 355 287 amendes pour excès de vitesse durant l’année 2023. Ce chiffre représente une baisse de 9,4 % par rapport à l’année précédente, où 3 704 675 contraventions avaient été distribuées. Cependant, un constat alarmant émerge : certains radars ont vu leur activité augmenter de plus de 500 %, comme l’indique le rapport de l’AEA. En effet, seulement 50 radars, parmi les plus de 1 000 déployés sur les routes espagnoles, représentent plus de 30 % des amendes émises chaque année, soit un total de 1 245 053 contraventions.

Les communautés autonomes les plus concernées par les radars

Concernant la répartition des amendes par communautés, le rapport révèle qu’Andalousie est en tête, avec 436 273 contraventions. Suivent Madrid, qui a enregistré 210 792 amendes, et la Communauté Valencienne avec 127 063. À l’opposé, les régions d’Asturies (26 083), d’Extrémadure (27 590) et de Castille-et-León (33 259) affichent les plus faibles chiffres de contraventions.

Le radar le plus actif de l’année

L’AEA a également identifié le radar le plus répressif de 2023, situé au km 20,2 de la M-40 à Madrid, avec un impressionnant total de 118 149 contraventions. De plus, 50 radars parmi plus de 1 000 opérant en Espagne ont généré 38 % du total des amendes, ce qui souligne une concentration alarmante des dépistages sur certains points spécifiques. Parmi ces 50 radars, 28 avaient déjà été identifiés l’année précédente, tandis que 22 sont nouvellement ajoutés à cette liste.

Des augmentations notables des infractions

Certains radars, tels que celui situé au km 20,2 de la M-40, ont vu leur nombre d’amendes bondir, passant de 17 412 en 2022 à 118 149 en 2023. D’autres radars, localisés à divers points clés à travers le pays, ont également enregistré de fortes augmentations. Mario Arnaldo, président de l’AEA, appelle la DGT à repenser sa politique des radars, arguant que ces appareils semblent davantage fonctionner comme des instruments de collecte que comme des dispositifs visant à réduire les excès de vitesse ou les accidents.