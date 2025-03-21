Raphinha propulse sa légende : but et passe décisive pour le Brésil lors d’une victoire mémorable.

Raphinha, joueur du FC Barcelone, continue d’affirmer ses ambitions pour remporter le Ballon d’Or. Ses performances cette saison, tant en club qu’avec sa sélection, attirent l’attention des observateurs du football.
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Un match décisif pour Raphinha
Le footballeur brésilien a brillé lors de la rencontre contre la Colombie, marquant un but et délivrant une passe décisive, contribuant ainsi à une victoire essentielle pour sa nation dans les qualifications CONMEBOL. Ce match, initialement prévu pour le retour de Neymar, a vu Raphinha se démarquer comme le véritable héros de la rencontre.
Des statistiques impressionnantes
Raphinha a ouvert le score dès la 6e minute avant de délivrer une passe à Vinícius Jr., scellant le sort de la rencontre contre l’équipe de James Rodriguez. Actuellement, l’ailier du Barça affiche un total de 50 contributions au but, avec 27 buts et 20 passes décisives en club, des chiffres qui renforcent sa position en tant que potentiel candidat au Ballon d’Or.
La sélection brésilienne se prépare désormais pour un affrontement contre l’Argentine le 25 mars au Stade Monumental, où Raphinha espère continuer sur sa lancée et défier l’équipe championne du monde en titre.
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