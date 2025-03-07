C’est officiel : le Brésil rapatrie Neymar pour affronter Messi.

Après avoir été annoncé dans la liste préliminaire, la nouvelle est désormais officielle : Neymar fait son retour avec le Brésil. Le joueur de Santos est inclus parmi les 23 joueurs sélectionnés par Dorival Junior pour les qualifications à la Coupe du Monde, qui verront le Brésil affronter la Colombie de James Rodriguez et l’Argentine de Lionel Messi.
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Le retour tant attendu de Neymar
Ce match pourrait marquer le premier retour de l’attaquant avec la ‘Seleçao’ depuis sa blessure lors d’un match contre l’Uruguay (2-0) le 18 octobre 2023, où il a été victime d’une rupture des ligaments croisés.
Une superstar qui continue de briller
Neymar, meilleur buteur de l’histoire du Brésil (124 sélections, 77 buts), se distingue avec trois buts et trois passes décisives en neuf matchs depuis son retour à Santos. Le sélectionneur, Dorival Junior, a déclaré : « Personne n’a besoin de rappeler ce que représente Neymar. Son moment actuel est un processus de rétablissement. Nous avons cette compréhension, mais nous savons aussi que les capacités et la qualité d’un joueur comme lui sont des facteurs conditionnants lui permettant de surmonter toute situation qui pourrait se présenter pendant un match. »
Nous ne allons pas créer de grandes attentes ni mettre beaucoup de responsabilités sur ce retour.
Neymar sera bien entouré. Trois joueurs de LaLiga l’accompagneront : Raphinha (Barcelona), Rodrygo et Vinicius (Real Madrid). Cependant, plusieurs noms emblématiques sont absents de la liste, notamment Samuel Lino (Atletico Madrid), Antony (Real Betis) et Endrick (Real Madrid). Lucas Moura, Paqueta et Oscar ne seront également pas présents.
La sélection complète du Brésil :
Gardiens de but : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) et Ederson (Manchester City).
Défenseurs : Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Ortiz (Flamengo) et Murillo (Nottingham Forest).
Milieux de terrain : Andre (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo) et Joelinton (Newcastle).
Attaquants : Neymar (Santos), Matheus Cunha (Wolverhampton), Estevao (Palmeiras), Joao Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) et Vinicius Junior (Real Madrid).
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