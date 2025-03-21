La Mercedes-AMG GT63 Pro : Un Luxe à Prix d’Or

Le nouveau modèle de la Mercedes-AMG GT63 Pro 2025 se distingue par son prix élevé, mais promet également des performances exceptionnelles. Avec un accent sur l’optimisation pour la piste, cette voiture de sport de luxe attire les passionnés de vitesse et de technologie automobile.

Prix et caractéristiques

La Mercedes-AMG GT63 Pro 2025 affiche un prix de départ de 197 050 dollars, y compris des frais de destination de 1 150 dollars. Ce modèle est presque 17 000 dollars plus cher que le GT63 standard, mais les améliorations axées sur la piste justifient cette différence de prix.

Performances et améliorations techniques

Le moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres développe désormais 603 chevaux, soit 26 chevaux de plus que le GT63 régulier, avec un couple de 627 lb-pi, ce qui représente une augmentation de 37 lb-pi. Grâce à ces améliorations, la voiture peut atteindre 60 mph en seulement 3,1 secondes et 124 mph en 10,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 197 mph.

Les caractéristiques techniques ont également été renforcées, incluant une meilleure aérodynamique et un système de refroidissement amélioré. La GT63 Pro est équipée de l’AMG Performance 4Matic et de radiateurs renforcés. De plus, le système de contrôle de la suspension Active AMG et les freins en céramique soient également standards.

Options et exclusivité

Parmi les options disponibles, la voiture peut être équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R Extreme, d’un système de levage de l’essieu avant, et de sièges arrière pliables, sans frais supplémentaires. Les clients peuvent également choisir un système audio Burmester, un pack d’assistance au conducteur, ainsi qu’un volant de performance AMG avec finitions en cuir et fibre de carbone.

Mercedes-AMG propose aussi une peinture exclusive nommée Manufaktur Green Hell Mango, qui a gagné en popularité avec l’AMG GT R en 2016. Les roues de 21 pouces avec une finition gris mat sont standard, mais des finitions en noir ou or sont également proposées, entourant des freins massifs de 16,5 pouces avec des étriers six pistons.

Les livraisons devraient commencer d’ici la fin de l’année.