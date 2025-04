Pourquoi Toyota a été déçu par les négociations de fusion entre Honda et Nissan.

Akio Toyoda et le constat sur l’industrie automobile

Akio Toyoda, ancien PDG de Toyota et actuel président du conseil d’administration, a exprimé ses réflexions sur l’évolution de l’industrie automobile, en particulier concernant la fusion avortée entre Honda et Nissan. Avec plus de 30 ans d’expérience chez Toyota, Toyoda a des insights uniques sur les défis que rencontre le secteur face à de tels projets de coopération.

Retour sur la fusion manquée entre Honda et Nissan

À 68 ans, Akio Toyoda possède une connaissance approfondie de l’industrie. Dans une interview accordée à Automotive News, il a commenté la fusion avortée entre Honda et Nissan. Lors d’une conférence de presse conjointe tenue le 23 décembre 2024, qui incluait également Mitsubishi, les intervenants ont évité de parler du sujet crucial selon Toyoda : les voitures elles-mêmes.

“À la conférence de presse qui a suivi, j’ai été assez déçu d’entendre ce qu’ils ont abordé. Ils n’ont pas du tout parlé des produits.”

Au lieu de cela, le protocole d’accord entre Nissan et Honda était truffé de termes à la mode tels que “synergies” et “intégration commerciale”, visant à faire évoluer le secteur industriel japonais en une “entreprise mondiale de mobilité de premier plan”. Bien que le protocole évoque des projets de normalisation des plateformes de véhicules et de partage de modèles entre les deux constructeurs, il manque de détails concrets.

Nissan et ses projets futurs

Nissan a déjà reconnu l’absence de discours sur les produits lors de la conférence de presse. Plus tôt dans la semaine, la société a dévoilé une feuille de route complète des produits, mettant en avant le nouveau crossover entièrement électrique Leaf et la Micra, tout en teasant plusieurs modèles à venir, dont une nouvelle berline Sentra et une extension de la gamme Infiniti.

En revisitant la fusion avortée entre Honda et Nissan, Toyoda a également exprimé des doutes sur les avantages que pourrait avoir apportés cette union si elle avait été ratifiée. Selon lui, l’histoire montre peu de succès résultant de fusions dans l’industrie automobile :

« Connaissez-vous un exemple de consolidation d’entreprises qui a été un grand succès en termes de compétitivité ? Juste avoir du volume ne signifie pas nécessairement que l’on est fort. À court terme, vous pourriez voir quelques impacts positifs. Mais à long terme, il peut être très difficile d’atteindre un état où tout le monde se dit satisfait d’avoir fusionné. »

L’un des plus grands problèmes ayant conduit à l’échec de la fusion a été le désir de Honda de transformer Nissan en filiale plutôt que de créer une fusion d’égaux. Bien que la consolidation de plusieurs marques ait réussi pour le groupe Volkswagen, il est encore tôt pour Stellantis, qui fait face à des difficultés, surtout après la démission soudaine de son PDG, Carlos Tavares.

Enfin, Toyota, qui possède déjà plusieurs marques sous son égide, a continué à se diversifier et à établir des alliances. En 2024, elle a conclu un partenariat avec Mazda et Subaru pour développer des moteurs à combustion plus efficaces et électrifiés, tout en maintenant des parts significatives dans plusieurs autres marques, démontrant ainsi une stratégie bien rodée face à la concurrence.

