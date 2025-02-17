Honda aurait demandé à Nissan d’abandonner sa technologie hybride, selon des sources.

Les discussions de fusion entre Honda et Nissan ont été annulées la semaine dernière, à peine deux mois après que les deux entreprises japonaises avaient convenu d’explorer la création d’une nouvelle société holding prévue pour 2026. Les raisons de cette annonce commencent à se préciser, révélant une divergence sur plusieurs points essentiels.

Les différends entre Honda et Nissan

Selon The Japan News, la section anglophone du journal japonais Yomiuri Shimbun, Honda aurait demandé à Nissan d’abandonner son système de motorisation hybride. Ce souhait inhabituel impliquait que Nissan abandonne sa technologie e-Power au profit du système hybride de Honda. Cette proposition a suscité une vive opposition, creusant ainsi l’écart entre les deux géants de l’automobile. Bien que la fusion soit désormais obsolète, les deux entreprises continueront de collaborer sur les véhicules électrifiés.

Les avancées de Nissan et Honda dans le domaine hybride

Nissan poursuit le développement de son système e-Power, avec une troisième génération en préparation. Comme annoncé la semaine dernière, ce nouveau système électrifié devrait présenter une efficacité améliorée de 20 % par rapport à la configuration d’origine lancée en 2016. De plus, il est prévu qu’il soit 15 % plus économique sur route par rapport à la seconde génération actuelle.

Le constructeur japonais prévoit également de réduire les coûts d’installation de ce système de 20 % par rapport à la version initiale apparue sur la Note, un modèle de compact. Un modèle hybride intégrant cette technologie, le Rogue e-Power, sera lancé aux États-Unis et devrait être disponible entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027.

Honda en voie de développement

De son côté, Honda progresse également avec son propre système hybride. La marque a récemment annoncé un nouveau système e:HEV basé sur des moteurs à essence à injection directe de 1,5 et 2,0 litres fonctionnant sur le cycle Atkinson, promettant une amélioration de 10 % de l’économie de carburant par rapport aux modèles précédents. Honda prévoit également de réduire les coûts de production de ses hybrides de jusqu’à 50 % d’ici 2027 par rapport aux modèles équivalents lancés en 2018.

Source : The Japan News