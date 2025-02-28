Nous avons testé le Dacia Duster Hybrid 140 : le SUV qui allie qualité, prix et performance de manière unrivalisée.

Le Dacia Duster : Un SUV Réinventé

Le Dacia Duster revient sur le devant de la scène avec une version hybride qui promet d’être à la fois économique et performante. Avec des changements notables mais dans le respect de l’identité de la marque, il se positionne comme un concurrent sérieux sur un marché de plus en plus saturé.

Une mise à jour substantielle

Le Dacia Duster, bien que reconnu pour son excellent rapport qualité-prix, a subi une transformation significative tant sur le plan technique qu’esthétique. Tout en conservant son esprit SUV compact et sa capacité à évoluer hors des sentiers battus, il doit désormais faire face à une concurrence accrue, notamment des modèles chinois tels que le MG ZS et le DSFK 500, sans oublier des acteurs européens comme le Renault Captur.

Cette mise à jour voit également l’introduction de plusieurs variantes de motorisations. Les moteurs Eco-G proposent un coût d’achat plus abordable, tandis que les moteurs TCe offrent une option de traction avant ou intégrale, avec un passage exclusif par le changement de vitesse manuelle. La version Hybrid 140, choisie pour notre essai, allie efficacité énergétique et une conduite raffinée, tout en présentant un surcoût acceptable de 3 500 euros par rapport au modèle TCe 130 4×2.

Une performance hybride convaincante

Le Duster, avec son nouveau système E-Tech dérivé des modèles Renault Clio et Captur, intègre un moteur à essence de 1,6 litre et deux moteurs électriques. Ce dispositif permet de démarrer et de circuler principalement en mode électrique, offrant ainsi une conduite plus douce en milieu urbain.

La consommation de carburant est impressionnante, souvent inférieure à 5 litres aux 100 kilomètres, et avec un réservoir de 50 litres, l’autonomie peut atteindre près de 1 000 km avant un ravitaillement nécessaire. Toutefois, la performance en matière d’accélération est limitée par une boîte de vitesses à quatre rapports, mais le Duster excelle dans la capacité de relance, facilitant les dépassements.

Confort et praticité au rendez-vous

Le confort à bord du Dacia Duster ne laisse pas à désirer. Sa suspension est conçue pour privilégier le bien-être des occupants, et son habitabilité est optimisée. Le volume du coffre, bien que réduit par rapport aux versions à moteur thermique, reste compétitif dans sa catégorie.

Enfin, la polyvalence du Duster est également mise en avant, car il est capable de s’adapter à diverses conditions de conduite, qu’il s’agisse d’un chemin de terre ou d’une route urbaine. Sa version 4×4, bien qu’absente de notre essai, promet un comportement solide en hors-piste.

Une conclusion positive

En somme, le nouveau Dacia Duster se positionne comme un SUV réinventé, alliant qualité, économies et fonctionnalité. Avec un prix en dessous des 30 000 euros, il reste un choix judicieux pour ceux qui souhaitent allier performance et coût d’utilisation. En tant qu’utilisateur régulier, il est difficile de ne pas apprécier l’engagement de Dacia à offrir des véhicules pratiques sans sacrifier la qualité.