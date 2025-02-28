Lionel Messi quitte un bar après que les fans n’ont pas pu satisfaire une de ses exigences avec Luis Suarez.

Les légendes du football Lionel Messi et Luis Suárez ont engagé une mission singulière : parcourir divers bars avec des attentes précises. Leur objectif ? Trouver l’endroit parfait pour regarder un match, mais seulement si l’établissement répond à leurs exigences particulières.

Une quête culinaire autour du football

Rejoignant forces avec Thierry Henry et Alexia Putellas, Messi et Suárez se lancent dans une quête pour savourer des matches de football dans des bars locaux. Toutefois, un élément vient compliquer leur aventure : ils ne resteront que si le lieu propose un en-cas spécifique. Dans le cas contraire, le quatuor se dirigera vers le prochain bar.

Quand les héros footballistiques visitent les bars locaux

L’arrivée de ces quatre icônes du football dans des bars de quartier a laissé les fans en émoi. Imaginez l’excitation de voir Messi, Suárez, Henry et Putellas entrer dans votre pub local, prêts à regarder un match. Cependant, cette joie se transforme rapidement en déception si le bar ne propose pas les chips Lay’s en question, poussant les stars à quitter les lieux à la recherche d’un endroit qui les satisfera.

Les émotions des fans sont à leur comble alors qu’ils observent leurs héros entrer dans l’établissement. La joie est palpable jusqu’à ce que les joueurs s’enquiertent des chips Lay’s. Dans les cas où l’en-cas n’est pas disponible, le groupe se prépare à partir. Cependant, des supporters dévoués prennent les devants, proposant leurs propres paquets de Lay’s pour inciter les stars à rester. Ce geste généreux permet à tout le monde de profiter du match ensemble, créant des souvenirs inoubliables.

Ce scénario tout entier fait partie d’une publicité astucieusement conçue pour Lay’s. L’annonce met en scène Messi, Suárez, Henry et Putellas savourant chaque instant, apportant une nouvelle perspective aux promotions traditionnelles du football.

Cette campagne a suscité un intérêt considérable, mélangeant les mondes du football et des expériences de fans ordinaires. Alors que ces athlètes continuent à faire les gros titres tant sur le terrain qu’en dehors, leur collaboration avec Lay’s ajoute un chapitre amusant et relatable à leurs carrières déjà légendaires.