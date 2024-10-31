Découvrez le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 : une alternative hybride économique avec un rapport qualité-prix remarquable

Vous cherchez une alternative hybride économique avec un rapport qualité-prix remarquable ? Découvrez le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024, une option alliant performance, confort et économie.

Une Version Hybride Accessible et Moins Coûteuse

Le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 s’impose comme une alternative séduisante pour ceux en quête d’un SUV hybride, alliant à la fois sobriété et efficacité. Moins onéreux que la version hybride rechargeable, il offre une économie significative de 10 000 €, restant ainsi un choix judicieux pour les automobilistes souhaitant concilier confort et budget.

Performance et Motorisation

Le Santa Fe Hybrid 2024 se dote d’un moteur essence 4 cylindres injection directe 1.6 T-GDi développant une puissance totale de 215 ch, toujours avec une boîte automatique à 6 rapports. Adapté à la vie de famille avec ses sept places, il allie praticité et performance, tout en appliquant une transmission aux roues avant, pour une conduite fluide et agréable.

Économie de Carburant et Émissions

Bien que ne pouvant parcourir de longues distances en mode tout électrique, le Hyundai Santa Fe Hybrid affiche une consommation raisonnable de 6,4 à 7 litres aux 100 km. Ses émissions de CO2 comprises entre 145 et 159 g/km impactent légèrement le budget avec un malus environnemental, mais celui-ci reste compétitif grâce au prix d’achat inférieur.

Équipements de Série Richement Dotés

7 places confortables

Caméra de recul et assistance au stationnement

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Système de navigation avec mises à jour à distance

Volant et sièges avant chauffants

Tarification et Options de Finitions

Finition Prix Intuitive 49 900 € Creative 53 800 € Executive 58 700 € Hybride 215 ch Disponible PHEV 265 ch Non disponible Transmission Roues avant Batterie 1,49 kWh Emission CO2 145-159 g/km

Avec ses nombreux atouts, le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 s’affirme comme un excellent choix pour les familles exigeantes envers le confort et soucieuses de leur budget. Sans sacrifier la performance ou l’efficacité, il offre des solutions de transport modernes et accessibles.