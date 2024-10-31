Découvrez le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 : une alternative hybride économique avec un rapport qualité-prix remarquable

Vous cherchez une alternative hybride économique avec un rapport qualité-prix remarquable ? Découvrez le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024, une option alliant performance, confort et économie.
Sommaire
Une Version Hybride Accessible et Moins Coûteuse
Le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 s’impose comme une alternative séduisante pour ceux en quête d’un SUV hybride, alliant à la fois sobriété et efficacité. Moins onéreux que la version hybride rechargeable, il offre une économie significative de 10 000 €, restant ainsi un choix judicieux pour les automobilistes souhaitant concilier confort et budget.
Performance et Motorisation
Le Santa Fe Hybrid 2024 se dote d’un moteur essence 4 cylindres injection directe 1.6 T-GDi développant une puissance totale de 215 ch, toujours avec une boîte automatique à 6 rapports. Adapté à la vie de famille avec ses sept places, il allie praticité et performance, tout en appliquant une transmission aux roues avant, pour une conduite fluide et agréable.
Économie de Carburant et Émissions
Bien que ne pouvant parcourir de longues distances en mode tout électrique, le Hyundai Santa Fe Hybrid affiche une consommation raisonnable de 6,4 à 7 litres aux 100 km. Ses émissions de CO2 comprises entre 145 et 159 g/km impactent légèrement le budget avec un malus environnemental, mais celui-ci reste compétitif grâce au prix d’achat inférieur.
Équipements de Série Richement Dotés
- 7 places confortables
- Caméra de recul et assistance au stationnement
- Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil
- Système de navigation avec mises à jour à distance
- Volant et sièges avant chauffants
Tarification et Options de Finitions
|Finition
|Prix
|Intuitive
|49 900 €
|Creative
|53 800 €
|Executive
|58 700 €
|Hybride 215 ch
|Disponible
|PHEV 265 ch
|Non disponible
|Transmission
|Roues avant
|Batterie
|1,49 kWh
|Emission CO2
|145-159 g/km
Avec ses nombreux atouts, le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 s’affirme comme un excellent choix pour les familles exigeantes envers le confort et soucieuses de leur budget. Sans sacrifier la performance ou l’efficacité, il offre des solutions de transport modernes et accessibles.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!