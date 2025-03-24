Le Mexique conquiert la gloire en décrochant son premier titre de la Ligue des nations de la Concacaf.

Concacaf retrouve les couleurs vertes, blanches et rouges. Un penalty décisif a permis à Mexique de remporter son tout premier titre en Concacaf Nations League, avec Raúl Jiménez comme star d’El Tri. Ses deux buts ont été cruciaux pour obtenir une victoire de 2-1 sur Panama au SoFi Stadium, apportant enfin le championnat tant attendu.

Une bataille tendue à Los Angeles

Panama a débuté fort, créant des occasions qui ont mis à l’épreuve la défense mexicaine. Adalberto Carrasquilla a tiré puissamment depuis l’extérieur de la surface, mais Luis Malagón a réalisé une parade décisive pour maintenir l’égalité. L’équipe mexicaine a eu du mal à trouver son rythme, mais une erreur défensive de Panama a changé la donne. Le gardien Orlando Mosquera a mal évalué une action, permettant à Jiménez de marquer de la tête et d’enflammer le public du SoFi Stadium.

Santi Giménez aurait pu doubler l’avance du Mexique en battant Edgardo Fariña, mais il a manqué la cible. Cependant, Panama a réagi par des attaques dangereuses, exposant les faiblesses défensives du Mexique. Un centre bien placé de José Luis Rodríguez a créé une occasion claire, mais Fariña a échoué à convertir. Quelques instants plus tard, un tir de loin a contraint Malagón à une autre belle parade.

Jimenez offre à Mexico une victoire historique

La tension à l’intérieur du SoFi Stadium a atteint son apogée. Avec 68 000 fans – majoritairement des supporters mexicains – regardant anxieusement, la frustration a conduit à des moments de controverse, y compris des chants offensifs dans les tribunes. Alors que le match semblait se diriger vers des prolongations, le destin a frappé. La main de José Córdoba dans la surface a donné une bouée de sauvetage au Mexique. Jiménez s’est à nouveau présenté, montrant un sang-froid incroyable en transformant le penalty pour son deuxième but de la soirée.

Avec ce tir décisif, Mexique a enfin remporté son titre de Nations League, ajoutant le trophée manquant à sa collection Concacaf. Cette victoire a non seulement mis fin à la frustration d’El Tri dans le tournoi, mais a également réaffirmé la domination du Mexique dans la région.