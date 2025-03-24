Le Mexique conquiert la gloire en décrochant son premier titre de la Ligue des nations de la Concacaf.

Le Mexique conquiert la gloire en décrochant son premier titre de la Ligue des nations de la Concacaf.

Rédaction :Sophie Ducrocher

Concacaf retrouve les couleurs vertes, blanches et rouges. Un penalty décisif a permis à Mexique de remporter son tout premier titre en Concacaf Nations League, avec Raúl Jiménez comme star d’El Tri. Ses deux buts ont été cruciaux pour obtenir une victoire de 2-1 sur Panama au SoFi Stadium, apportant enfin le championnat tant attendu.

Une bataille tendue à Los Angeles

Panama a débuté fort, créant des occasions qui ont mis à l’épreuve la défense mexicaine. Adalberto Carrasquilla a tiré puissamment depuis l’extérieur de la surface, mais Luis Malagón a réalisé une parade décisive pour maintenir l’égalité. L’équipe mexicaine a eu du mal à trouver son rythme, mais une erreur défensive de Panama a changé la donne. Le gardien Orlando Mosquera a mal évalué une action, permettant à Jiménez de marquer de la tête et d’enflammer le public du SoFi Stadium.

Santi Giménez aurait pu doubler l’avance du Mexique en battant Edgardo Fariña, mais il a manqué la cible. Cependant, Panama a réagi par des attaques dangereuses, exposant les faiblesses défensives du Mexique. Un centre bien placé de José Luis Rodríguez a créé une occasion claire, mais Fariña a échoué à convertir. Quelques instants plus tard, un tir de loin a contraint Malagón à une autre belle parade.

Jimenez offre à Mexico une victoire historique

La tension à l’intérieur du SoFi Stadium a atteint son apogée. Avec 68 000 fans – majoritairement des supporters mexicains – regardant anxieusement, la frustration a conduit à des moments de controverse, y compris des chants offensifs dans les tribunes. Alors que le match semblait se diriger vers des prolongations, le destin a frappé. La main de José Córdoba dans la surface a donné une bouée de sauvetage au Mexique. Jiménez s’est à nouveau présenté, montrant un sang-froid incroyable en transformant le penalty pour son deuxième but de la soirée.

Avec ce tir décisif, Mexique a enfin remporté son titre de Nations League, ajoutant le trophée manquant à sa collection Concacaf. Cette victoire a non seulement mis fin à la frustration d’El Tri dans le tournoi, mais a également réaffirmé la domination du Mexique dans la région.

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