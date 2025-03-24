Mazda dévoile les tarifs du 6e : une berline à la fois abordable et captivante dans sa catégorie.

Le retour du Mazda 6e sur le marché électrique

Mazda annonce le lancement de son tout nouveau modèle 100% électrique, le Mazda 6e, qui s’impose comme l’une des options les plus abordables de sa catégorie. Après l’arrêt des commandes du MX-30 et la réduction de son offre électrique, le constructeur japonais revient sur le devant de la scène avec ce modèle ambitieux. Les prix viennent d’être officialisés et suscitent déjà l’intérêt sur le marché européen.

Présentation du Mazda 6e

Le Mazda 6e, qui a été présenté sous le nom d’EZ-6 lors de son lancement en Chine au printemps 2024, a été adapté pour le marché européen. L’une des principales modifications apportées concerne la calandre : alors qu’elle est entièrement illuminée en Asie, cette fonctionnalité reste pour l’heure interdite en Europe. Le 6e, successeur du Mazda6, affiche des dimensions généreuses avec une longueur de 4,92 mètres, une largeur de 1,89 mètre et une hauteur de 1,48 mètre. Par rapport à son prédécesseur, il a gagné en taille, affichant un poids total de 1.975 kg pour la version à longue portée, un bond significatif par rapport à l’ancien modèle pesant 1.535 kg.

Capacité du coffre et espace de rangement

Malgré ses dimensions, la capacité du coffre pourrait décevoir certains utilisateurs, n’atteignant que 330 litres, ce qui est inférieur à ses concurrents directs tels que le Volkswagen ID.7, le BYD Han et le Hyundai Ioniq 6. Cependant, le Mazda 6e propose un espace de rangement supplémentaire de 70 litres à l’avant, idéal pour les câbles de charge.

Technologie et options de motorisation

À l’intérieur, Mazda a fait un bond en avant en matière de technologie. Le 6e est désormais équipé d’un écran tactile de 14,6 pouces, accompagné d’un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et d’un système audio SonyPro avec 14 haut-parleurs. La décoration intérieure varie selon le niveau de finition choisi, allant d’une sellerie en simili cuir pour le modèle Takumi à des matériaux plus luxueux pour le Takumi Plus.

Deux versions de motorisation sont disponibles : la version standard avec une batterie de 68,8 kWh offrant jusqu’à 479 km d’autonomie et une version longue portée de 80 kWh avec une autonomie maximale de 552 km. Les performances varient également, avec un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes pour la version standard, tandis que la version longue portée met 7,8 secondes.

Tarification et disponibilité

Mazda prévoit que les premières unités du 6e arrivent chez les concessionnaires espagnols cet été. Le tarif de départ est fixé à 43.725 euros pour la version standard accompagnée du niveau de finition Takumi, avec une offre promotionnelle qui fera baisser le prix à 39.515 euros durant la période de lancement. En ce qui concerne les finitions, le passage de Takumi à Takumi Plus coûtera 1.650 euros, tandis que le saut de la version standard à la version longue portée sera de 1.600 euros.

Avec cette nouvelle offre sur le marché, le Mazda 6e se positionne comme l’une des options les plus compétitives pour les berlines électriques de près de 5 mètres. Actuellement, le Hyundai Ioniq 6 est l’un des rares modèles à afficher un prix inférieur, tandis que le Volkswagen ID.7 et le BYD Han se situent dans une gamme de prix plus élevée. Le 6e pourrait bien redéfinir les standards de prix dans cette catégorie en pleine expansion.