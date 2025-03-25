Le Retour de Lancia : Un Début Chaotique.

Découvrez les défis auxquels fait face la marque Lancia, récemment relancée par Stellantis. Malgré un lancement prometteur de son modèle Ypsilon, les résultats de vente montrent une chute alarmante, suscitant des interrogations sur l’avenir à long terme de la marque italienne.

Un retour timide sur le marché européen

Historiquement limitée à l’Italie, Lancia tente de se réintroduire sur le marché européen avec le lancement de sa nouvelle Ypsilon. La marque a décidé de moderniser 160 showrooms dans le pays, et a également commencé à étendre sa présence en France, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Cependant, les retours de cette initiative sont loin des attentes. Selon les données de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), les ventes de Lancia ont chuté de 72,7 % au cours des deux premiers mois de l’année, ne représentant que 2 208 unités comparativement à la même période en 2024.

Des défis de prix et de concurrence

La situation devient préoccupante lorsque l’on examine les chiffres de Dataforce, qui révèlent des résultats similaires, avec seulement 2 195 voitures vendues en janvier et février, contre 8 086 l’année précédente. L’un des principaux problèmes semble être le prix élevé de la nouvelle Ypsilon, qui commence à 23 900 € pour le modèle hybride, atteignant jusqu’à 29 900 € pour la version entièrement électrique. En comparaison, l’ancienne version affichait un prix d’entrée en dessous de 20 000 €.

La concurrence au sein du groupe Stellantis joue également un rôle significatif, la Ypsilon partageant sa plateforme avec la Peugeot 208 et l’Opel Corsa, qui jouissent d’une plus grande reconnaissance de marque. Cela rend la compétition encore plus difficile, surtout maintenant que le modèle précédent, moins cher, a été supprimé.

Un espoir fragile pour l’avenir

Malgré ces difficultés, Lancia ne baisse pas les bras. La marque prévoit d’ouvrir 70 nouveaux showrooms dans 70 villes européennes d’ici la fin de l’année, avec un accent particulier sur la France, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. De plus, la Ypsilon célèbre son 40e anniversaire cette année, suivie de l’arrivée prévue du nouveau Gamma en 2026 et de la résurrection de la Delta plus tard dans la décennie.

Alors que le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a annoncé que toutes les marques étaient entièrement financées jusqu’en 2026, il reste à voir si Lancia pourra se repositionner avec succès. La marque n’est pas la seule à affronter des défis, puisque DS Automobiles a également connu une baisse de 30,3 % des livraisons dans la même période, atteignant seulement 5 060 unités dans la région UE+EFTA+Royaume-Uni.