À Strasbourg, l’arrivée du Tram nord entraînera la disparition de nombreuses places de stationnement

À Strasbourg, l’arrivée du Tram nord suscite des préoccupations quant à la disparition de nombreuses places de stationnement. Cette nouvelle infrastructure de transport en commun entraînera des changements majeurs dans l’organisation de l’espace urbain, impactant ainsi les habitudes des usagers et riverains.

Les chiffres clés du projet

L’enquête publique menée sur la mise en service en 2027 du Tram nord à Strasbourg révèle des modifications significatives dans l’organisation du stationnement. Parmi les principaux points à noter, on relève la suppression de 468 places de stationnement en surface. 279 de ces places seront supprimées dans le secteur nord et 189 dans le secteur centre.

Redéfinition de l’espace public

La création du futur tramway implique un réaménagement global de l’espace public. Il ne s’agit pas uniquement de supprimer des places de stationnement, mais de repenser entièrement l’aménagement urbain pour favoriser une mobilité plus douce. Les zones concernées seront réaménagées avec des tronçons végétalisés, des trottoirs élargis, et des pistes cyclables. Ces modifications visent à offrir aux Strasbourgeois un cadre de vie plus agréable et plus vert.

Compensation par de nouveaux parkings

Pour compenser la perte des places de stationnement en surface, le projet prévoit la création de nouveaux parkings. Ces infrastructures permettront de réduire l’impact négatif de cette réorganisation sur les automobilistes. Les nouvelles solutions de stationnement seront pensées pour être pratiques et accessibles afin de faciliter les déplacements des usagers.

Facilitation des déplacements quotidiens

Le futur Tram nord devrait sensiblement améliorer les conditions de déplacement dans la ville. Avec ses neuf nouvelles stations, il est prévu que le tramway pourra transporter jusqu’à 42 500 personnes par jour. Cette nouvelle offre de transport en commun devrait également désengorger les lignes de bus actuellement très fréquentées, rendant les trajets plus fluides pour tous.

Promouvoir la mobilité douce

L’un des principaux objectifs de ce projet est de promouvoir la mobilité douce. En encourageant l’utilisation du vélo et la marche à pied, Strasbourg espère réduire la dépendance à la voiture. Ces nouvelles infrastructures cyclables et piétonnes seront aménagées pour offrir une alternative sûre et agréable à la voiture, bénéfique à la fois pour l’environnement et pour la qualité de vie des habitants.

Suppression des places de stationnement 468 places en surface Places supprimées dans le secteur nord 279 places Places supprimées dans le secteur centre 189 places Nouvelle capacité de transport 42 500 personnes par jour Nouveaux parkings prévus Oui Infrastructures cyclables et piétonnes Aménagements prévus Tronçons végétalisés Inclus dans le projet Trottoirs élargis Inclus dans le projet