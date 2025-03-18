Le garde du corps de Lionel Messi, Yassine Chueko, répond au défi de Logan Paul pour un combat de boxe.

Au cœur d’un nouveau scandale médiatique aux États-Unis, la superstar de la WWE et YouTuber Logan Paul a lancé un défi audacieux à la légende du football, Lionel Messi. Paul appelle à résoudre un litige juridique autour des boissons énergétiques par un match de boxe, accusant Messi de s’être inspiré de sa marque de boisson, PRIME, pour sa propre marque MAS+.
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Une demande de combat inattendue
Logan Paul souhaite apparemment régler ce différend sur le ring plutôt que dans les tribunaux. Toutefois, Messi n’a pas encore répondu à ce défi. Son garde du corps, Yassine Chueko, a pris la parole pour qualifier cette proposition de farfelue. Ancien Navy SEAL, Chueko a affirmé que Messi est un joueur de football évoluant en MLS, et qu’il n’est pas un combattant. Il a même suggéré que si Paul cherche réellement un combat, il devrait affronter Chueko lui-même.
Réactions de Logan Paul sur les réseaux sociaux
Sur TikTok, Logan Paul a exprimé son indignation, affirmant que le logo et la formule de sa boisson ont été copiés. Il a précisé qu’il a été attaqué en justice par l’équipe juridique de Messi et a qualifié la procédure de contre-attaque comme étant inévitable. « Si vous ne pouvez pas battre le meilleur, vous devez être le meilleur, mais cela, c’est illégal. C’est notre design et nous nous battons pour nous défendre, » a déclaré le combattant.
Paul a ensuite lancé un défi audacieux à Messi, affirmant qu’il envisagerait de retirer sa plainte si Messi acceptait de s’affronter sur le ring. « Je jure que je considérerais le retrait de la plainte, uniquement s’il y a un combat entre Logan Paul et Messi. Rendez-vous sur le ring, frère, » a-t-il ajouté. Ce défi semble peu probable, Messi n’étant pas reconnu pour ses aptitudes de combattant, mais Paul semble chercher à attirer l’attention médiatique en utilisant le nom de la mondialement célèbre star argentine.
Qui est Yassine Chueko ?
Selon La Nacion, Yassine Chueko est un ancien soldat de l’armée américaine ayant servi comme Navy Seal en Irak et en Afghanistan. Il est actif sur Instagram, partageant des vidéos de lui-même s’entraînant aux arts martiaux mixtes.
David Beckham, l’ancien capitaine de l’Angleterre et co-propriétaire de l’Inter Miami, aurait même recommandé Chueko pour être le garde du corps de Messi. D’après The Sun, Chueko gagne 250 000 dollars par an pour assurer la sécurité du footballeur. Cependant, d’autres sources suggèrent que son salaire pourrait dépasser les 3 millions de dollars, voire 3,5 millions de dollars.
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