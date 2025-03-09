Logan Paul transforme une célébration de football en un moment spectaculaire de la WWE inattendu.

Logan Paul ne cesse de faire parler de lui, et cette fois-ci, c’est sur le terrain de football qu’il a créé la sensation. Ce qui devait être une simple célébration après un but s’est transformé en moment spectaculaire digne de la WWE, lorsque Logan a placé son coéquipier dans une prise surprise. La scène a laissé le public et même ses propres coéquipiers complètement estomaqués.
Une célébration inattendue
Au lieu d’un banal high-five ou d’une accolade, Logan a décidé d’adopter un style de pro-wrestler, immobilisant son coéquipier ahuri dans une prise tout droit sortie d’un ring de WWE. La réaction a été immédiate : les fans dans les tribunes ont éclaté de rire et applaudi, tandis que les joueurs sur le terrain avaient l’air aussi confus qu’amusés. C’était le genre de coup flamboyant que seul Logan Paul pourrait réussir.
Ce n’est pas la première fois que Logan brouille les frontières entre le sport et le divertissement. De ses mouvements aériens en WWE à sa carrière de boxeur, il a clairement montré qu’il n’est pas seulement un athlète, mais un véritable showman. Et des moments comme celui-ci ne font qu’accroître sa réputation comme quelqu’un qui sait attirer tous les regards.
Un match qui attire les foules
Le Sidemen FC de KSI a affronté les YouTube All Stars devant une foule bondée de plus de 90 000 spectateurs au cœur du football anglais, samedi après-midi.
Ce match exceptionnel mettait en vedette certaines des plus grandes stars d’internet, dont IShowSpeed, Angry Ginge, MrBeast et Kai Cenat. Les billets se sont écoulés en moins de trois heures, prouvant à quel point cet événement est devenu colossal.
Que ce soit sur le ring, dans le monde de la boxe, ou maintenant avec ses antic à la WWE lors d’un match de football, Logan Paul continue de trouver de nouvelles façons de transformer chaque événement en un spectacle viral.
