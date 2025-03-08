MG ZS contre KGM Tivoli : Duel des SUV phares, le champion des ventes face à une redoutable alternative.

Comparatif SUV : MG ZS vs KGM Tivoli

Le marché des SUV compacts connaît une croissance fulgurante, poussant de nombreuses marques à proposer des modèles accessibles et bien équipés. Parmi ces modèles, le MG ZS, déjà le véhicule le plus vendu en Espagne, et le KGM Tivoli se distinguent par leur design, leur technologie et leurs tarifs attractifs. Ce comparatif vise à déterminer quel modèle répond le mieux à vos attentes.

Design extérieur : Tradition contre innovation

MG ZS : Élégance classique avec une touche moderne

Le MG ZS séduit par son design raffiné, agrémenté de détails chromés qui lui confèrent un aspect sophistiqué. Ses phares LED et sa calandre avant rappellent les modèles haut de gamme, apportant une sensation premium sans un coût prohibitif. Avec ses dimensions de 4,32 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,64 mètre de haut, ce SUV chinois affiche une présence imposante sur la route. De plus, ses jantes de 17 pouces accentuent son allure moderne, et son design aérodynamique optimise son efficacité énergétique.

KGM Tivoli : Un design audacieux et distinctif

Le Tivoli, quant à lui, opte pour une esthétique plus audacieuse et personnalisable. Son avant se distingue par une calandre élargie et un style affûté qui lui donne un aspect sportif. Il propose également des options de toit bicolore et des vinyles décoratifs permettant une personnalisation accrue. Bien qu’il soit légèrement plus compact avec ses 4,22 mètres de long, ses dimensions en largeur et en hauteur sont similaires à celles du MG ZS, garantissant ainsi un espace intérieur confortable.

Intérieur et technologie : Espace et connectivité

MG ZS : Spacieux et bien équipé

À l’intérieur, le MG ZS étonne par sa sensation d’espace, offrant l’une des habitacles les plus confortables de sa catégorie. Sa console centrale est dotée d’une écran tactile de 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui améliore l’expérience utilisateur. Les matériaux utilisés confèrent une impression de qualité acceptable, avec des finitions en simili cuir et un tableau de bord intuitif. De plus, son coffre affiche une capacité de 448 litres, supérieure à la moyenne du segment.

KGM Tivoli : Technologie et sécurité avancée

Le KGM Tivoli se concentre sur une cabine plus technologique. Son système multimédia intègre un écran de 8 pouces, offrant une connectivité complète avec les smartphones. Cependant, son atout majeur réside dans ses dispositifs d’assistance à la sécurité disponibles dans sa version Urban Plus, tels que le freinage autonome d’urgence, l’avertisseur de sortie de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Bien que son coffre soit légèrement plus petit avec 427 litres, il reste suffisant pour un usage familial. Si vous privilégiez la connectivité et l’espace, le MG ZS est le meilleur choix. À l’inverse, si vous mettez l’accent sur la sécurité et la technologie avancée, le Tivoli se démarque.

Performance et consommation : Quelle est la plus efficace ?

MG ZS : Efficacité énergétique

Le MG ZS est proposé avec un moteur 1.5 VTI-TECH de 106 CV, associé à une transmission manuelle à 5 rapports ou à une transmission automatique CVT. Son consommation moyenne est de 6,6 litres aux 100 km, ce qui en fait une option efficace pour un usage quotidien. Il propose également un moteur 1.0 T-GDI de 111 CV et, depuis fin l’an dernier, une version hybride de 194 CV avec un consommation de seulement 5 l/100 km. En outre, une variante 100% électrique, le MG ZS EV, est également disponible, offrant jusqu’à 440 km d’autonomie.

KGM Tivoli : Plus de puissance et des options 4×4

Le Tivoli est équipé d’un moteur 1.5 T-GDI de 163 CV, disponible en version traction avant ou intégrale, avec une transmission manuelle ou automatique. Cependant, cette puissance accrue entraîne une consommation plus élevée, avec une moyenne de 7,2 litres aux 100 km. Le modèle de base adopte un moteur G15T de 135 CV, consommant environ 7 l/100 km. Si vous recherchez une économie de carburant, le MG ZS est la meilleure option, tandis que le Tivoli se démarque par sa puissance et sa polyvalence.

Conclusion

Les deux SUV présentent des arguments solides, mais chacun excelle dans des domaines distincts :

Optez pour le MG ZS si :

Vous recherchez une option plus abordable.



Vous privilégiez le confort et l’économie de carburant.



Vous aimez le design élégant avec un grand espace intérieur.

Choisissez le KGM Tivoli si :

Vous avez besoin de plus de puissance et de la traction intégrale.



Vous recherchez une meilleure stabilité et réactivité sur la route.



La sécurité et la technologie avancée sont vos priorités.

En résumé, le MG ZS se présente comme un SUV économique, confortable et efficace, tandis que le KGM Tivoli offre une puissance supérieure et une conduite plus dynamique. Selon vos priorités, l’un ou l’autre pourrait constituer un excellent choix.