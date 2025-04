La Corvette C8 Se Dote d’une Nouvelle Teinte Éblouissante : le Vert.

Chevrolet présente deux nouvelles couleurs pour la Corvette 2026

Chevrolet a dévoilé deux nouvelles teintes pour sa célèbre Corvette à moteur central en 2026. Dans un monde automobile souvent dominé par des couleurs neutres telles que le gris, le noir et le blanc, ces ajouts sont une véritable bouffée d’air frais.

Les nouvelles teintes audacieuses

Parmi les nouvelles options, on trouve le Roswell Green Metallic et le Blade Silver Metallic. Le Roswell Green Metallic est la deuxième nuance de vert proposée pour le modèle C8, après le pastel Cacti Green, qui avait été introduit en 2024 mais n’est plus disponible pour 2025. Cette nouvelle teinte vibrante évoque le Viper Green, souvent utilisé sur certaines Porsche et BMW. Son nom semble faire un clin d’œil amusant à Roswell, au Nouveau-Mexique, célèbre pour ses rumeurs concernant des extraterrestres.

Une palette réduite mais élégante

Le Blade Silver Metallic, l’autre ajout, est une couleur plus sobre, presque argentée, et se positionne à l’autre extrême de l’échelle des émotions. Selon le site Corvette Blogger, l’ajout de ces deux nouvelles couleurs a nécessité la suppression de deux teintes précédentes : le Rapid Blue Metallic et le Sea Wolf Gray. Le Rapid Blue, populaire depuis le lancement de la Corvette en 2019, est un choix regretté, mais son faible volume de ventes n’a pas manqué d’impacter son maintien dans la gamme. Le Sea Wolf Gray, en revanche, était devenu l’une des teintes les plus populaires, ce qui surprend sa disparition.

Malgré ces suppressions, les acheteurs de Corvette peuvent encore choisir parmi une large gamme de couleurs attrayantes, notamment le Hysteria Purple, le Torch Red, l’Orange Sebring et le Competition Yellow. Le Roswell Green rejoint ainsi une palette dynamique.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Voitures-radar : état des lieux, implantation géographique et innovations à attendre pour 2025 Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!