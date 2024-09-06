La fin de la Twingo thermique : la Renault la plus accessible devient moins abordable

La décision de Renault d’arrêter la production de la Twingo thermique marque un tournant majeur dans l’accessibilité de la marque. Autrefois symbole de voiture abordable, la Twingo voit son accessibilité mise à l’épreuve avec cette évolution vers des technologies plus coûteuses.

La disparition de la Twingo thermique

La Renault Twingo essence n’est plus en vente. Seule la version électrique demeure dans le catalogue. Ce changement marque la fin d’une ère pour ceux qui cherchaient une Renault abordable avec un moteur thermique. Maintenant, la Renault thermique la moins chère est la Clio SCe 65 ch, mais son prix est nettement plus élevé que ce que la Twingo offrait précédemment.

Impacts sur les clients à petit budget

Pour les clients à petit budget, le choix s’est fortement réduit. Ceux qui opterait auparavant pour une Twingo doivent désormais se tourner vers la Clio SCe 65 ch. Le modèle SCE 65 ch de la Clio est affiché à un tarif de 19 000 €, bien plus que les 15 000 € de la Twingo SCe 65 ch au printemps dernier.

La concurrence de Peugeot et Dacia

La situation est d’autant plus compliquée pour Renault car la Clio SCe 65 ch est placée en concurrence directe avec la Peugeot 208, qui est mieux équipée et propose un moteur de 100 ch pour un prix similaire. De plus, la Dacia Sandero, avec le même moteur de 100 ch, commence à 14 250 €, les clients à petit budget pourraient facilement se tourner vers ce modèle plus abordable.

Le leasing social et l’avenir électrique

Bien que la Twingo électrique ait trouvé un public grâce au leasing social, cela laisse un vide pour ceux qui recherchent une petite thermique accessible. L’avenir de la Twingo est résolument électrique avec une nouvelle génération attendue pour 2026, en collaboration avec un constructeur chinois. Les petits budgets seront donc peut-être davantage tentés par la proposition thermique de Dacia plutôt que par celle de Renault.

La montée des prix des Renault

La hausse des prix chez Renault ne se limite pas seulement à la disparité entre la Twingo et la Clio. Les modèles thermiques plus performants de la Clio, tels que le bloc de 90 ch ou l’Eco-G de 100 ch, ont également vu leurs prix dépasser les 20 000 €. Cette montée en gamme exclut de facto une partie des acheteurs potentiels, réorientant ainsi le marché vers des solutions plus économiques proposées par la concurrence.

Modèle Prix Motorisation Twingo SCe 65 ch (Printemps 2024) 15 000 € Thermique Clio SCe 65 ch 19 000 € Thermique Peugeot 208 100 ch 19 020 € Thermique Dacia Sandero TCE 90 14 250 € Thermique Twingo E-Tech Leasing social Électrique Nouvelle Twingo Électrique (2026) À déterminer Électrique