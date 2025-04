L’Audi RS7 relookée par Mansory : une puissance équivalente à celle d’une Lamborghini Revuelto, mais une approche totalement différente.

Sortie des ateliers de Mansory, l’Audi RS7 relookée se révèle être une véritable bête de course, rivalisant en puissance avec une Lamborghini Revuelto. Toutefois, si les performances sont comparables, les approches de ces deux bolides de luxe se distinguent nettement.

L’Audi RS7 par Mansory : une puissance transcendante

Si les 630 chevaux de votre Audi RS7 Sportback Performance ne suffisaient plus à assouvir votre soif de vitesse, Mansory propose une solution radicale. Le préparateur allemand transforme cette sportive élégante en une véritable bête de course, atteignant 1 035 chevaux. La RS7, bardée de carbone forgé et d’appendices aérodynamiques, perd toute discrétion pour afficher un design agressif et racé.

Un intérieur vitaminé

À l’intérieur, l’audace est de mise avec une sellerie en cuir orange qui englobe les sièges, le tableau de bord et même le plafond. Pour ceux qui préfèrent des couleurs plus atténuées, une version bleu schtroumpf est également disponible, agrémentée de motifs à carreaux blancs. Les friands de personnalisation extrême trouveront leur bonheur dans cette ambiance luxueuse mais résolument sportive.

Des performances hors normes

Sous le capot, Mansory a bâti un véritable monstre. Partant d’un V8 biturbo de 4.0 litres délivrant d’origine 600 chevaux, cette version revue et corrigée atteint désormais 1 035 chevaux et un couple phénoménal de 1 199 Nm. Pour y parvenir, des turbocompresseurs plus performants ainsi qu’un ensemble moteur profondément repensé ont été installés, offrant une puissance digne des supercars les plus prestigieuses.

Comparaison avec la Lamborghini Revuelto

Face à une Lamborghini Revuelto affichant une puissance similaire de 1 015 chevaux, mais adoptant une approche hybride, l’Audi RS7 par Mansory présente une alternative non moins séduisante. La Revuelto, avec son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres et ses trois moteurs électriques, incarne la fusion parfaite entre technologie et tradition mécanique italienne.

Technologie et innovation

La Lamborghini Revuelto mise sur une hybridation sophistiquée pour offrir une puissance cumulée impressionnante. Son moteur principal, un V12 de 6,5 litres, est complété par un trio de moteurs électriques, chacun dédié à maximiser les performances tout en réduisant les émissions. À l’opposé, l’Audi RS7 par Mansory reste fidèlement thermique, exploitant chaque goutte de carburant pour délivrer une expérience de conduite brute et intense.

Puissance et style : correspondances et divergences

Lorsqu’on compare les chiffres, ces deux véhicules affichent une parité en termes de performance pure. Cependant, les philosophies qui les animent divergent. Tandis que l’Audi RS7 par Mansory séduit par sa débauche de puissance et son allure redoutable, la Lamborghini Revuelto harmonise puissance et écologie. Ce contraste rend chaque modèle unique, répondant aux attentes spécifiques de leurs futurs propriétaires.

Audi RS7 Mansory Lamborghini Revuelto Type de moteur V8 biturbo de 4.0 litres V12 atmosphérique de 6.5 litres Puissance 1 035 ch 1 015 ch Couple 1 199 Nm 725 Nm (V12) + 150 Nm (électriques) Transmission Thermique Hybride Matériaux extérieurs Carbone forgé Carbone et matériaux composites Intérieur Sellerie cuir orange Sellerie sur mesure 0-100 km/h Environ 3.0s Environ 2.8s Émissions Élevées Réduites grâce à l’hybridation Puissance électrique Non applicable 3 moteurs électriques

