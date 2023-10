Devenez un pro de l’entretien auto avec ces astuces surprenantes !

Temps de lecture : 3 minutes

Avoir une voiture propre, bien entretenue et sûre n’est pas uniquement réservé aux garagistes expérimentés. En appliquant quelques conseils simples, vous pouvez devenir un as de l’entretien automobile et assurer à votre véhicule une vie plus longue, moins encombrée et plus économique.

Nettoyage et entretien extérieur

Brossez les jantes, changez d’éponge pour la carrosserie

Pour garder vos pneus et jantes en bon état, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement. Utilisez une brosse spéciale pour retirer la saleté sur les roues sans rayer leur surface.

Nous vous recommandons d’utiliser une éponge différente ou idéalement microfibre pour le lavage du reste de votre voiture, de quoi éviter que les particules abrasives contenues dans le matériau n’endommagent la peinture.

Astuces pour des vitres impeccables

Pour nettoyer les vitres, nous vous recommandons d’éviter les produits chimiques agressifs. Privilégiez des mélanges naturels à base de vinaigre blanc et d’eau. Appliquez avec un chiffon en microfibre pour un fini sans traces. Les journaux froissés peuvent également faire office d’essuie-vitre pour un résultat surprenant.

Entretien du moteur et des composants mécaniques

Surveillez les niveaux de liquides

Nous vous recommandons d’effectuer une vérification régulière des niveaux de liquides. Elle est vital pour le bon fonctionnement de votre véhicule. Chaque mois, essayez de contrôler vos niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de lave-glace, et veillez à les ajuster si nécessaire.

Si vous constatez une fuite ou une consommation anormale, nous vous conseillons de faire inspecter votre véhicule par un professionnel.

Changez votre filtre à air

Tous les 20 000 km environ, nous vous conseillons de changer votre filtre à air. Un filtre propre participe au bon fonctionnement de votre moteur et permet une meilleure combustion, réduisant la pollution et la consommation de carburant.

Sachez que remplacer un filtre à air est simple, rapide et économique. Vous pouvez le faire facilement en suivant les instructions du manuel de votre véhicule.

Astuces pour préserver l’intérieur de votre voiture

Protégez vos sièges avec une housse

Nous vous rappelons d’installer des housses de protection sur vos sièges, surtout s’ils sont en cuir ou en tissu délicat. Cela permettra non seulement de protéger le matériau, mais aussi d’éviter les odeurs et les saletés. Nous vous conseillons d’investir dans de bons tapis de sol en caoutchouc pour protéger les zones de passage.

Utilisez un aspirateur avec embouts spécifiques

Passez l’aspirateur régulièrement dans votre voiture, en veillant à utiliser des embouts spécifiques, comme une brosse pour éliminer les poils sur les sièges en tissu ou un suceur plat pour atteindre les endroits inaccessibles. Vous prolongerez la durée de vie de vos garnitures, et votre véhicule sera propre et son odeur de fraîche.

Astuces diverses pour l’entretien de votre voiture

Faites-vous aider par une application mobile

Nous vous conseillons d’installer une application d’entretien auto sur votre smartphone qui vous rappelle les dates importantes pour votre véhicule, comme le contrôle technique, les révisions à réaliser selon le kilométrage ou encore l’échéance pour le remplacement de certaines pièces.

Nous vous conseillons de vous équiper également d’un petit ordinateur de bord pour suivre l’état de votre batterie et détecter d’éventuelles anomalies.

Soyez attentif aux bruits anormaux

N’oubliez pas d’écouter les bruits que fait votre voiture lorsqu’elle roule. Un grincement peut signifier que les courroies sont fatiguées, un cliquetis peut indiquer un problème mécanique, et un sifflement pourrait être la conséquence d’un défaut de fabrication.

En repérant ces indices, vous pourrez facilement anticiper les pannes et éviter de coûteuses réparations à l’avenir.

