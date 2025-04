Le nouvel itinéraire des bornes de recharge pour voitures électriques en Espagne : un accès garanti tous les 50 km.

Introduction

La ministre espagnole pour la Transition Écologique, Sara Aagesen, a récemment annoncé le lancement d’une application innovante, le « Reve », destinée à faciliter l’accès aux stations de recharge électrique à travers l’Espagne. Ce projet vise à renforcer l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques et à soutenir la mobilité durable.

Lancement de l’application Reve

Lors d’une déclaration, la vice-présidente Aagesen a présenté le « Reve », une application mobile qui fournit en temps réel des informations sur la disponibilité des points de recharge électrique dans l’ensemble de la péninsule ibérique, ainsi qu’aux Baléares et aux Canaries. Avec l’objectif de trouver un point de recharge tous les 50 kilomètres, Aagesen a souligné que « l’Espagne est maintenant accessible à un point de recharge tous les 50 kilomètres ». Actuellement, l’application s’appuie sur les données fournies par dix opérateurs principaux, réunissant plus de 26 000 prises de recharge.

Une infrastructure accessible pour la mobilité électrique

Le nouveau système Reve permet aux utilisateurs de consulter en permanence des renseignements concernant la disponibilité, l’emplacement, le type d’opérateur, la puissance, ainsi que les modalités de paiement pour chacune des 25 669 stations de recharge publiques en Espagne. Selon Aagesen, « Où que vous soyez, l’un de ces points sera à moins de 30 minutes de parcours sur une route classique ». Ce nombre représente près de 80 % du total des points de recharge actuellement actifs en Espagne, un chiffre qui devrait augmenter au fur et à mesure que les opérateurs transmettent leurs informations au système gouvernemental.

Un plan pour une mobilité durable

En parallèle, Aagesen a présenté un plan composé de dix mesures pour promouvoir la mobilité durable d’ici 2025. Ce plan inclut, en plus de l’application Reve, la prolongation du Plan Moves III. Des initiatives telles que le marquage de nouveaux points de recharge et l’activation des stations inactives sont également envisagées. À venir, la simplification des processus de connexion électrique entre les communautés autonomes ainsi que la publication de la disponibilité de puissance sur le réseau électrique espagnol.

Réactions des acteurs de l’industrie

Des représentants de l’Association Espagnole des Fabricants de Véhicules (Anfac) et de l’Association pour le Développement de la Mobilité Électrique (Aedive) ont exprimé leur soutien aux initiatives en cours pour développer la mobilité électrique. José López-Tafall, directeur général d’Anfac, a déclaré que « l’Espagne possède bien plus de points de recharge que ce que la population imagine » et a insisté sur la nécessité de rétablir rapidement le Plan Moves. De son côté, Arturo Pérez de Lucia, directeur général d’Aedive, a appelé les partis politiques à soutenir ces initiatives et a annoncé que tous les points de recharge seront intégrés dans le nouveau système Reve dans un avenir proche.

