Le monde ne compte que 1 160 stations de ravitaillement en hydrogène : un enjeu incontournable pour l’avenir de l’énergie propre.

En 2024, le développement des stations de ravitaillement en hydrogène a connu une progression significative à travers le monde, avec l’ouverture d’environ 125 nouvelles installations. Cette évolution est principalement constatée en Europe et en Asie, tandis que l’Amérique du Nord reste à la traîne.

Expansion des stations de ravitaillement en hydrogène

Selon une analyse menée par H2stations.org, 125 nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène ont été inaugurées à l’échelle mondiale en 2024, dont 42 en Europe, environ 30 en Chine, 25 en Corée du Sud, 8 au Japon et 13 en Amérique du Nord. À ce jour, 45 pays disposent d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, en service ou en construction. Cependant, à la fin de l’année 2024, seulement 1 160 stations seront en opération à travers le monde.

Analyse par région

Actuellement, 748 stations sont situées en Asie, menée par la Chine avec 384 installations. La Corée du Sud dispose de 198 stations, tandis que le Japon en compte 161. En comparaison, l’infrastructure d’hydrogène en Europe demeure limitée : à la fin de l’année dernière, l’Europe ne comptait que 294 stations, majoritairement en Allemagne, qui en a 113. La France arrive en deuxième position en Europe avec 65 stations, suivie des Pays-Bas avec 25 installations et de la Suisse avec 19.

Retard en Amérique du Nord

Le réseau d’hydrogène en Amérique du Nord est encore moins développé. Au Canada, le nombre de stations de ravitaillement pour véhicules à hydrogène a augmenté de quatre pour atteindre 12 stations l’an dernier. Aux États-Unis, neuf nouvelles stations ont ouvert leurs portes, mais douze ont été fermées, ce qui porte le total à 89, dont 74 en Californie.

De nouvelles stations ont vu le jour dans les capitales de Bulgarie et de Slovakie, tandis que la Nouvelle-Zélande est nouvellement incluse dans la liste des pays avec des stations de ravitaillement opérationnelles.

Perspectives d’avenir

Les 1 160 stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde pourraient bientôt être rejointes par d’autres. Des plans concrets existent pour l’ajout d’au moins 377 sites de ravitaillement en dehors de la Chine. Toutefois, le nombre réel de stations de ravitaillement reste incertain, en partie en raison d’un manque d’annonces concernant les fermetures.

Les efforts concernant l’hydrogène de Hyundai, Toyota et BMW évoquent l’image d’un petit village résistant. La plupart des experts estiment désormais que la mobilité électrique par batterie prédominera pour les voitures, tandis que l’hydrogène sera principalement considéré comme source d’énergie pour l’aviation ou, tout au plus, pour les camions.

Un des facteurs explicatifs à cette tendance est la faible efficacité et la densité limitée des stations de ravitaillement, comme en témoigne la nouvelle carte fournie par H2stations.org. Le réseau est déjà clairsemé en Allemagne et pratiquement inexistant dans d’autres pays, tels que les États-Unis, en dehors de la Californie.