Bentley Éleve le Bentayga à un Nouveau Niveau de Luxe avec l’Édition Atelier.

Le célèbre SUV de Bentley, le Bentayga, s’apprête à célébrer son dixième anniversaire. Lancé pour la première fois au Salon de l’Automobile de Francfort en septembre 2015, ce modèle phare de Crewe continue de séduire les amateurs de luxe. En 2025, la marque propose une édition spéciale, l’Atelier Edition, qui promet d’attirer l’attention des amateurs de personnalisation.

Un design raffiné et des options de personnalisation

L’Atelier Edition s’adresse à ceux qui souhaitent un véhicule de luxe sans passer par le configurateur habituel. Bentley propose cinq teintes exclusives, inspirées de l’héritage de la marque, telles que Light Onyx, Rubino, et Porcelain, accompagnées d’une couleur inédite, l’Obsidian Crystal. Les clients ont également la liberté de choisir parmi la palette de couleurs standard si aucune de ces options ne les séduit.

Le luxe dans chaque détail

Le Bentayga Atelier Edition se distingue par une utilisation généreuse de satin et de chrome, avec des roues flamboyantes de 22 pouces arborant un design à dix rayons et des emblèmes distinctifs. L’intérieur de l’Atelier Edition offre une expérience luxueuse, avec des finitions en aluminium brossé et en bois, ainsi que du cuir de haute qualité. Bien que ce modèle commence à montrer des signes de vieillesse, il reste attractif grâce à son interface conviviale, privilégiant des commandes physiques au lieu de tout centraliser sur un écran tactile.

Performances et avenir électrique

Cependant, un point de déception pourrait être l’absence du moteur W-12, qui a été retiré de la production en 2024. Le Bentayga Atelier Edition est équipé d’un moteur V-8 ou d’une version hybride V-6, bien que cette dernière ne dispose pas des fonctions de direction arrière des modèles à essence.

Enfin, Bentley prévoit une nouvelle entrée dans le secteur des SUV électriques, avec un modèle urbain prévu pour 2026, qui sera plus compact que le Bentayga. Les détails sont encore secrets, mais cela marque un tournant important pour la marque emblématique.

Source: Bentley