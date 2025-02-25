Acquérir cette Pagani Zonda Tricolore : Offrez-lui la boîte manuelle qu’elle mérite !

La Pagani Zonda est une voiture de sport emblématique, et la version Tricolore est particulièrement remarquable. Avec seulement trois unités fabriquées, l’une de ces voitures rarissimes est mise aux enchères, offrant une occasion unique à l’acheteur potentiel d’investir dans une véritable pièce d’art automobile.

Une offre exceptionnelle chez RM Sotheby’s

Actuellement, la Tricolore est mise aux enchères chez RM Sotheby’s dans le cadre d’une vente scellée, ce qui signifie que les détails du processus d’enchères ne sont pas accessibles au public. Dans le monde de la Zonda, toutes les versions Tricolore sont identiques, mélangeant carbone nu et bleu, avec des bandes évoquant le drapeau italien. Cette finition rend hommage aux Frecce Tricolori, l’équipe de démonstration des forces aériennes italiennes, et célèbre le 50ème anniversaire de l’équipe.

Caractéristiques Techniques de la Tricolore

Les Tricolores ont été lancées tard dans l’histoire de la Zonda et sont basées sur la Zonda Cinque. Sous le capot, un puissant moteur V12 de 7,3 litres associé à un mécanisme Mercedes-AMG produit 670 chevaux, propulsant la Zonda grâce à un système d’échappement central emblématique. La voiture possède une transmission manuelle automatisée à six vitesses, tandis que les changements de vitesses peuvent se faire automatiquement ou via des palettes en carbone.

Selon la description de l’enchère, le nouvel acquéreur a la possibilité de demander une conversion de la transmission automatisée à une véritable manuelle à six vitesses. Ceci n’est pas une conversion après-vente, mais un échange effectué par Pagani. Bien que le coût d’une telle conversion ne soit pas précisé, il est à présumer que l’acheteur de cette voiture aura les moyens de l’assumer.

Étant donné la rareté de la Tricolore, le montant final de l’enchère pourrait atteindre des chiffres à huit chiffres. Les modèles Zonda de faible production ont connu une hausse de leurs prix; par exemple, une Zonda LM Roadster s’est vendue pour 11 millions de dollars l’année dernière. Avec seulement 691 miles au compteur, cette voiture est pratiquement neuve. Pour les passionnés, acquérir une Zonda Tricolore peut être une occasion unique.

Les enchères se clôturent dans seulement deux jours, et les experts s’interrogent sur le prix final qu’atteindra cette pièce unique.

Galerie: Pagani Zonda Tricolore à vendre

Galerie: Pagani Zonda Tricolore For Sale …

Source : RM Sotheby’s