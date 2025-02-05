« Découvrez le Yudo 3 : l’un des SUV électriques les plus abordables d’Espagne, à la renommée encore méconnue ! »

Introduction au Yudo 3 : un SUV électrique méconnu mais accessible

Alors que le marché des SUV électriques continue d’évoluer, le Yudo 3 se distingue comme l’un des modèles les plus abordables en Espagne. Grâce à un prix attractif, cette voiture chinoise soulève des questions quant à sa notoriété et ses performances sur le marché. Voici ce que vous devez savoir sur ce véhicule encore trop peu connu des consommateurs.

Yudo : une marque chinoise en quête de reconnaissance

Yudo Auto est une entreprise chinoise relativement récente, fondée en 2017 et faisant partie du groupe Fujian Motors. En dépit de la qualité croissante des voitures électriques en Chine, la marque reste largement méconnue en Europe. Pour établir sa présence en Espagne, Yudo s’est associée à Kngloo, un importateur de véhicules électriques qui commercialise également des modèles de diverses autres marques chinoises telles que Weltmeister et Skywell.

Actuellement, Yudo ne propose qu’un seul modèle sur le marché espagnol : le Yudo 3. Les données de ventes fournies par ANFAC révèlent une performance commerciale décevante, avec seulement 57 unités vendues en 2024. Jusqu’à présent, la tendance ne montre pas d’amélioration, puisque le début de 2025 a enregistré une seule vente en janvier. Ces chiffres soulignent un défi de taille pour Yudo : gagner en visibilité et en notoriété dans un marché saturé.

Caractéristiques et performances du Yudo 3

Le Yudo 3 est un petit SUV électrique, mesurant 4,03 mètres de long pour 1,74 mètre de large et 1,63 mètre de haut. Bien qu’il ait été disponible à un prix d’appel de 17 998 euros avec les aides du Plan Moves, son tarif de base actuel est fixé à 24 998 euros, ce qui reste néanmoins compétitif pour un SUV électrique.

Équipé d’un moteur de 70 kW (95 CV) et d’une batterie de lithium fer phosphate (LFP) d’une capacité de 41,7 kWh, le Yudo 3 affiche une autonomie de 325 kilomètres. Son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est de 9 secondes, et il peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. La puissance de charge maximale est de 50 kW en courant continu, ce qui permet une recharge rapide de 80 % en seulement 45 minutes.

À l’intérieur, le Yudo 3 offre un design simple avec un tableau de bord épuré et des matériaux de qualité acceptable. Le véhicule dispose de deux écrans, d’un espace de chargement de 310 litres et de pneus de taille 205/55 R17. Bien que modeste, il présente des caractéristiques suffisantes pour attirer les acheteurs à la recherche d’un SUV électrique économique.

Alors que le Yudo 3 reste encore largement méconnu, son prix attractif et ses caractéristiques compétitives pourraient bien séduire un public toujours en quête d’options abordables dans le secteur des véhicules électriques.