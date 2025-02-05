Ferrari électrique : La date de lancement révélée !

La première Ferrari électrique fera ses débuts en 2025. Si la nouvelle n’est pas une surprise, une date précise a été dévoilée : le 9 octobre 2025, lors de la journée des marchés de capitaux, où le PDG Benedetto Vigna présentera cette supercar à zéro émission tant attendue.

Une annonce surprise

L’annonce de la date de présentation du premier modèle électrique de Ferrari a été faite lors de l’appel conférence sur les résultats financiers de 2024. Au cours de cette conférence, le PDG n’a pas fourni de détails spécifiques sur le nouveau modèle, mais a précisé que le modèle électrique serait un ‘ajout’ à la gamme existante, sans remplacer les moteurs thermiques et les groupes motopropulseurs hybrides.

Selon les déclarations de Vigna, la présentation de cette voiture de sport zéro émission coïncidera avec le lancement de cinq autres nouveaux modèles Ferrari ou de versions spéciales au cours de l’année en cours.

Ce que nous savons en résumé

Ferrari n’a pas encore dévoilé le design de son premier modèle électrique. Des rumeurs non confirmées suggèrent un modèle à zéro émission de type deux places en 2024, mais des photos espions d’un choeur Maserati Levante ont poussé à créer un rendu du prochain crossover électrique de Ferrari.

La seule certitude, c’est que cette nouvelle voiture électrique sera produite dans la toute nouvelle usine e-building à Maranello, où tous les nouveaux modèles de la marque au cheval cabré seront progressivement fabriqués. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’automne prochain pour en savoir plus.