Circle justifie son rôle restreint dans le vol de 285 millions de dollars en crypto-monnaies, évoquant des contraintes juridiques.

Circulation des critiques autour de Circle après un vol massif de crypto-monnaie

Circle fait face à des critiques croissantes au sein de la communauté crypto, suite à un vol de près de 285 millions de dollars sur le protocole Drift basé sur Solana. La majorité des fonds volés a été rapidement convertie en USD Coin (USDC) puis transférée vers Ethereum.

Des réactions virulentes des analystes

Selon l’enquêteur blockchain ZachXBT, Circle aurait pu réagir plus rapidement pour geler les actifs volés et limiter les pertes. Dans un tweet, il souligne que Circle, en tant qu’émetteur d’USDC, une stablecoin centralisée, dispose d’une fonction de gel des actifs dans son contrat de token.

2/ Circle operates USDC, a centralized stablecoin pegged 1:1 to USD, marketed as a regulated company with a robust compliance program. Its token contract includes a freeze/blacklist function, and its terms of service explicitly state it reserves the right to restrict access for… pic.twitter.com/Plnq6IDV6A — ZachXBT (@zachxbt) April 3, 2026

Risques légaux et contraintes réglementaires

D’après la société de sécurité PeckShield, l’attaquant a utilisé le protocole de transfert inter-chaînes (CCTP) de Circle pour transférer environ 232 millions de dollars en USDC, compliquant ainsi les efforts de récupération. Les critiques soutiennent que Circle aurait eu le pouvoir de mettre sur liste noire ou de geler les portefeuilles liés à des activités suspectes. Cependant, des experts juridiques avertissent que toute action sans ordre d’un tribunal pourrait engager la responsabilité de Circle.

The initial estimated loss of today’s @DriftProtocol loss is $285m. Here is the detailed breakdown: https://t.co/z3DjfN0NP1 pic.twitter.com/P84p2UVJZi — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) April 1, 2026

Circle a affirmé qu’elle ne gèle les fonds USDC que lorsque cela est légalement requis. Cet incident a ravivé le débat sur les responsabilités des émetteurs de stablecoins centralisés face à des exploits rapides.

Les analystes estiment que l’attaque, soupçonnée d’impliquer des hackers liés à la Corée du Nord, met en lumière une zone grise entre intervention rapide et respect du droit.

L’ampleur du vol de crypto-monnaies

Plus de 4 milliards de dollars ont été volés lors de 255 hacks crypto l’année dernière, selon Global Ledger. Les hackers déplacent désormais des fonds en quelques secondes après un exploit, mais ralentissent le processus de blanchiment, le répartissant sur plusieurs jours ou semaines, rendant la détection plus difficile pour les courtiers et les échanges de crypto-monnaies.

Près de 2 milliards de dollars en fonds volés de cette période seraient encore conservés dans des portefeuilles liés aux attaquants, créant une menace dormante qui pourrait frapper les venues régulées plus tard. Les criminels s’appuient de plus en plus sur des ponts inter-chaînes et des outils de confidentialité, avec plus de 2,01 milliards de dollars en fonds volés transférés par ces ponts en 2025. L’utilisation de Tornado Cash a rebondi après le retrait des sanctions en mars 2025, impliquée dans près de 75 % des hacks liés aux mélangeurs au second semestre de l’année.

Ces trajets de blanchiment plus longs et complexes intensifient les risques opérationnels et obligent les équipes de conformité à aller au-delà des listes noires statiques vers une surveillance continue.