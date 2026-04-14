Leverate dévoile un créateur de marché automatisé avec correspondance des ordres pour des marchés prédictifs en marque blanche.

Leverate Renforce sa Plateforme de Marché Prédictif

Leverate, un fournisseur technologique B2B, a récemment intégré un moteur de création de marché hybride à sa plateforme de marché prédictif en marque blanche. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à se démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où des acteurs tels que Kalshi et Polymarket cherchent également à s’imposer.

Un Nouveau Moteur pour une Meilleure Cohérence des Prix

L’entreprise israélienne a annoncé que le nouveau moteur associe la méthode de tarification par Règle de Scoring de Marché Logarithmique (LMSR) à un carnet d’ordres central pour l’exécution des transactions. La LMSR vise à maintenir la cohérence des prix lorsque le nombre de traders est limité, tandis que le carnet d’ordres gère les appariements dès que la liquidité est présente. En regroupant ces deux éléments dans un système unique, Leverate enrichit son offre de marque blanche.

« Les marchés prédictifs fonctionnent seulement lorsque les traders font confiance aux prix qu’ils voient, » a déclaré Yossi Tamir, responsable du développement commercial chez Leverate. « Lorsque la liquidité est insuffisante et que les prix fluctuent de manière erratique, cette confiance disparaît, tout comme les traders. Le moteur AMM hybride que nous avons intégré à notre plateforme élimine ce risque avant qu’il ne puisse se matérialiser. »

Une Concurrence Accrue dans le Secteur Technologique des Courtiers

Leverate n’est pas isolée dans cette quête. Devexperts, éditeur de la plateforme DXtrade basée à Londres, a lancé en novembre 2025 sa propre infrastructure de marchés prédictifs destinée aux courtiers CFD et aux sociétés de trading prop. Ce produit peut être déployé comme une plateforme de trading d’événements autonome ou comme des composants modulaires intégrables dans les systèmes existants des courtiers.

Devexperts et Leverate empruntent des chemins différents vers des destinations similaires. Alors que Devexperts exploite son moteur de correspondance établi et permet aux courtiers de choisir les éléments dont ils ont besoin, Leverate propose un package plus intégré avec la couche LMSR intégrée de manière intrinsèque. La préférence des courtiers pour la modularité ou un moteur clé en main pourrait influencer les dynamiques concurrentielles à venir.

Malgré la montée des fournisseurs de technologies pour courtiers, les plateformes dominantes restent les destinations en elles-mêmes. Kalshi a traité environ 23,8 milliards de dollars en volume en 2025, tout en rapportant un volume notional mensuel d’environ 8,1 milliards de dollars fin février. Par ailleurs, Polymarket continue de s’orienter vers des fonctionnalités institutionnelles, ayant récemment fait appel à Palantir pour détecter la fraude sur ses marchés sportifs.

KPMG, dans un récent livre blanc, a framed les marchés prédictifs comme une question stratégique pour les banques et les courtiers, plutôt qu’une simple expérimentation.