Ancien Responsable du Trading chez Octa et Scope Markets Rejoint un Nouveau Courtier en FX et CFD Basé à Dubaï.

Une transition stratégique pour Anastasios Lamaris

Après un court passage d’un an au sein d’Octa Markets en tant que Responsable du Trading, Anastasios Lamaris s’apprête à rejoindre Tauro Markets, une société de courtage récemment lancée en 2024. Ce changement de poste marque un tournant important dans la carrière de Lamaris, qui se concentrera sur le développement des offres du courtier, visant à attirer à la fois des clients particuliers et des partenaires de l’industrie B2B.

Un parcours professionnel solide

Anastasios Lamaris a commencé sa carrière dans l’industrie des FX/CFD en tant que trader senior en devises chez Ober Investments. Avant de rejoindre Octa Markets, il a occupé un poste de direction au sein de la branche chypriote de Scope Markets, où il a été Responsable de la Courtage pendant trois ans, dont une année en tant que Responsable du Trading et des Risques.

En mai 2024, il a intégré Octa Markets dans un rôle similaire. Maintenant, après une année passée dans cette fonction, il change à nouveau d’employeur, ce qui entraîne également un déménagement vers Dubaï, où Tauro Markets a son siège social.

Tauro Markets : Un nouvel acteur sur le marché

Tauro Markets a été présenté en exclusivité par Finance Magnates comme la dernière marque de courtage à émerger sur le marché, proposant des services qui vont au-delà des CFD traditionnels. Au cours d’une interview avec Alexander Oelfke, co-fondateur et CEO, anciennement directeur général de BDSwiss, celui-ci a souligné l’intention de la marque de diversifier ses offres en incluant des actions physiques, des ETF et des cryptomonnaies. Si la négociation d’actions n’est pas inhabituelle pour les grands courtiers, les actifs numériques soutenus physiquement demeurent rares.

En outre, Tauro Markets prévoit de se positionner sur le segment B2B, visant non seulement les clients particuliers, mais aussi les entreprises. « Nous envisageons également de rendre notre plateforme prête pour le B2B à l’avenir, car nous croyons fermement que la plupart des plateformes de courtage ne répondront pas aux exigences des clients futurs, » a déclaré Oelfke à Finance Magnates.

Tauro Markets bénéficie du soutien du Synervest Group et a été co-fondé par Alexander Oelfke, Konstantin Oelfke et David Dubrulle.