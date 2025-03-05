Victoria s’inquiète de l’image de la famille Beckham face à la dernière romance de Romeo.

Victoria Beckham exprime de plus en plus ses inquiétudes concernant la vie amoureuse de ses fils, redoutant que cela nuise à l’image soigneusement façonnée de la famille Beckham. En tant que matriarche, son objectif est de protéger cet héritage familial.

Une réputation à protéger

Avec une fortune estimée à environ 500 millions de dollars, le nom Beckham est synonyme de luxe, de succès et, surtout, d’une image publique irréprochable que l’ancienne Spice Girl s’efforce de préserver. Récemment, les événements ont profondément inquiété la quinquagénaire, notamment en raison de la rupture médiatisée de son fils Romeo avec sa petite amie de longue date, Mia Regan.

Cette séparation a été suivie par une série de nouvelles connections romantiques, soulevant des inquiétudes quant à la perception de son comportement. Selon des sources proches de la famille, Victoria a exhorté tous ses fils à faire preuve de prudence dans la manière dont ils gèrent leurs relations sous les projecteurs.

« Vic a toujours eu une politique de porte ouverte concernant les intérêts romantiques de ses enfants », a révélé un informateur à RadarOnline.com. « Mais soyons réalistes, elle a dû leur rappeler, notamment à Romeo, que quand il s’agit de passer à autre chose, un peu de décorum ne ferait pas de mal ! »

Les préoccupations de Victoria face aux nouvelles relations de ses fils

Il est indéniable que Mia a été profondément intégrée dans la dynamique familiale des Beckham, ayant passé près de cinq ans aux côtés de Romeo, participant à des vacances en famille et à des événements, ce qui rend son départ d’autant plus difficile pour Victoria.

Aujourd’hui, la nouvelle relation de Romeo avec Kim Turnbull, une modèle et DJ de 23 ans, ne fait qu’intensifier les préoccupations de Victoria, le couple ayant récemment passé des vacances aux îles Turques-et-Caïques, ce qui laisse penser que leur relation devient sérieuse.

Victoria demeure prudente quant à la rapidité avec laquelle son fils semble tourner la page, surtout compte tenu de l’investissement émotionnel qu’a impliqué sa précédente relation. Elle est consciente des risques liés à l’accueil de nouveaux partenaires au sein de la famille.

Ce n’est pas la première fois qu’elle se soucie des possibles fuites, controverses et attentions non souhaitées des médias. L’histoire amoureuse de son fils aîné, Brooklyn, avait également été une source de stress avant qu’il ne se marie finalement avec sa femme, Nicola Peltz.

De son côté, son mari, David Beckham, adopterait une approche plus détendue, conseillant à Victoria de laisser les garçons faire leurs propres erreurs et d’en tirer des leçons.