Scope Markets recrute Samer Alkhaldi, ancien cadre d’HFM et Tickmill, pour piloter son expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Nomination stratégique chez Scope Markets

Avec l’embauche de Samer Alkhaldi en tant que Responsable Régional pour le MENA, Scope Markets renforce sa présence sur un marché en pleine expansion. Basé à Chypre, Alkhaldi jouera un rôle clé dans le développement des activités de la société dans des marchés du MENA, qui affichent une montée d’intérêt de la part des traders particuliers.

Une expérience significative dans le secteur

Samer Alkhaldi possède une vaste expérience dans l’industrie, ayant précédemment occupé des postes chez Tickmill et HFM (anciennement HotForex). Après près d’une décennie au sein de cette dernière, il a contribué à l’élargissement de la portée de la société de courtage dans les pays arabophones. Chez HFM, ses responsabilités étaient axées sur le développement commercial dans la région MENA, une compétence qu’il mettra à profit dans son nouveau rôle chez Scope Markets.

Stratégies d’expansion de Scope Markets

Cette nomination s’inscrit dans un effort plus large de Scope Markets pour renforcer sa présence mondiale. Au cours des derniers mois, l’entreprise a procédé à plusieurs recrutements stratégiques en Asie du Sud-Est tout en continuant d’investir dans des marchés où la connaissance des langues locales et la familiarité avec les réglementations lui confèrent un avantage.

Le dernier mouvement de Scope Markets témoigne également de son évolution sous la direction du groupe Rostro, basé au Royaume-Uni, qui a acquis l’entreprise en 2023. Fondé par le vétéran de l’industrie Roger Hambury, Rostro a activement construit un portefeuille dans les domaines du trading FX de détail, des CFD et des cryptomonnaies.

Depuis l’acquisition, le groupe a mis en place une nouvelle équipe dirigeante et a exprimé des projets ambitieux pour l’expansion. L’arrivée d’Alkhaldi représente une nouvelle étape dans la stratégie régionale de Scope Markets. Dans un marché MENA qui demeure compétitif et de plus en plus technophile, le courtier mise sur une expertise locale et un leadership chevronné pour capturer une part croissante du segment de trading pour les particuliers.

“Les marchés financiers continuent d’évoluer rapidement, et le potentiel de croissance qu’ils recèlent, en particulier dans la région MENA, est sans précédent. Je suis convaincu que l’offre de Scope Markets représente une proposition attrayante pour de nombreux investisseurs et j’ai hâte de connaître le succès ici,” a commenté Alkhaldi.

En septembre dernier, Alkhaldi, alors Directeur Régional chez Tickmill pour la région MENA, avait annoncé ses projets de départ après avoir consacré près de neuf ans à l’entreprise. Il avait rejoint Tickmill en 2015 en tant que Directeur du Développement Commercial pour le MENA.

