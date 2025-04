L’ancien cadre marketing d’FXCM, Ross Soodoosingh, lance l’Université du Forex.

Une nouvelle plateforme éducative pour les traders

Ross Soodoosingh, ancien cadre chez FXCM, a lancé Forex University, une plateforme d’éducation dédiée aux traders, axée sur l’apprentissage des techniques de trading sur le marché des devises, connue sous le nom de forex.

Une forte demande pour les cours de forex

Après avoir passé plus de dix ans à concevoir des programmes d’éducation sur le forex pour des courtiers et institutions financières de premier plan, Ross Soodoosingh, fondateur de Forex University, a constaté que l’approche universelle ne convient pas à tous. « Un modèle unique ne fonctionne tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Actuellement, Forex University cible exclusivement les traders débutants. La plateforme propose deux formations : un cours complet pour débutants et un cours accéléré. Le premier comprend six modules détaillés et plus de 60 chapitres, tandis que le second est une option simplifiée en six modules avec plus de 30 chapitres concis. Les deux cours font partie d’un unique programme pour débutants proposé au prix de 49,95 dollars.

La plateforme prévoit également de lancer, dans les mois à venir, un cours de maîtrise d’analyse technique intermédiaire, dont le prix sera de 199 dollars.

“Nous avons créé Forex University pour donner à chaque étudiant, qu’il recherche un cours approfondi ou une introduction rapide, les outils nécessaires pour réussir dès le premier jour », a souligné Soodoosingh.

Un expert en marketing devenu éducateur

Fort d’une expérience de plus de dix ans en marketing, Soodoosingh a occupé des fonctions au sein de plusieurs marques de trading. Il est également le directeur général d’une agence de marketing spécialisée dans les services financiers.

Son expérience la plus marquante dans l’industrie a été sa nomination au poste de vice-président senior du marketing chez FXCM, où il a passé six ans. Par la suite, il a rejoint le bureau de MultiBank Group à Hong Kong en tant que directeur marketing pour un stage de six mois. Il a également été conseiller en marketing chez Taurex pendant plus d’un an.

Il convient de noter que Soodoosingh n’est pas le premier à lancer un cours destiné aux traders. Au début de l’année, Financemagnates.com a interviewé Francesc Riverola, président et fondateur d’FXStreet, qui a lancé l’International Trading Institute.

Cependant, les initiatives et les groupes cibles de Soodoosingh et Riverola diffèrent. Alors que Forex University est très accessible pour les débutants en termes de prix, l’International Trading Institute propose un programme de 18 mois avec un tarif de 28 000 euros. Ce dernier est également en pourparlers avec une université et offrira un diplôme de Master à l’issue du programme.

