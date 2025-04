Acheter une voiture d’occasion : les incontournables à vérifier avant de signer !

Le marché des voitures d’occasion en Espagne en 2025

Face à la flambée des prix des véhicules neufs et aux délais de livraison prolongés, l’achat de voitures d’occasion reste une option privilégiée en Espagne en 2025. Toutefois, ce secteur demeure sensible aux arnaques et aux mauvaises surprises. Les experts recommandent plusieurs étapes cruciales pour garantir une transaction sûre et avantageuse.

Vérification du passé du véhicule : un impératif avant d’acheter

Avant toute décision d’achat, il est essentiel de passer en revue le passé du véhicule. Les professionnels s’accordent à dire que cet examen ne doit pas être perçu comme une simple formalité, mais plutôt comme un moyen de prévenir des désagréments ultérieurs. Parmi les éléments à contrôler figurent le kilométrage réel, souvent falsifié, et l’historique des accidents qui pourraient compromettre l’intégrité ou la sécurité du véhicule. Il convient également de prendre en compte le nombre antérieur de propriétaires, un chiffre élevé pouvant indiquer un entretien défaillant. De plus, la vérification des révisions techniques obligatoires (ITV) permet de s’assurer que le véhicule a régulièrement été inspecté.

Prévenir les arnaques lors des transactions entre particuliers

Le marché des particuliers, bien que vaste, présente un risque accru d’escroqueries. Les fraudes les plus fréquentes incluent les paiements anticipés sans visualisation du véhicule, l’utilisation de documents falsifiés et les fausses identités de prétendus vendeurs. Dans de nombreux cas, les acheteurs effectuent un acompte, mais le véhicule promis ne se matérialise jamais. Pour éviter de telles situations, les experts conseillent de :

Ne jamais effectuer de paiement sans avoir vu le véhicule ni vérifié l’identité du vendeur.

Exiger une copie de la pièce d’identité et des documents originaux du véhicule.

Effectuer la transaction en personne, de préférence dans un cabinet de gestion ou à une station ITV.

Se méfier des prix trop bas ou des demandes urgentes de finalisation de l’accord.

Cinq éléments incontournables à considérer avant d’acheter

Un récent article de 20minutes met en lumière cinq critères fondamentaux pour réussir l’achat d’une voiture d’occasion en Espagne en 2025 :

Fiabilité du modèle : Opter pour des véhicules réputés pour leur fiabilité et leur facilité d’entretien. Vérification de l’état mécanique : Essayer la voiture et, si possible, obtenir un avis d’un mécanicien de confiance. Kilométrage cohérent : Si le kilométrage ne correspond pas à l’état intérieur ou aux pédales, il faut s’interroger. Coût d’entretien : Certains modèles comportent des pièces coûteuses ou présentent des pannes fréquentes. Documentation à jour : S’assurer que l’ITV est valide, sans dettes, et que le nom du propriétaire actuel correspond à celui du vendeur.

Acheter intelligemment dans l’occasion

Le marché de l’occasion bat son plein en 2025, offrant des choix diversifiés en matière de véhicules diesel, essence, hybrides et électriques. Toutefois, la prudence est de mise pour éviter les pièges et éviter de se retrouver à débourser davantage en réparations qu’en achat. Vérifier l’historique, effectuer un essai, examiner la documentation et ne pas se précipiter restent les meilleures garanties pour faire un choix judicieux.

