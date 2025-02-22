Cotes pour la finale de la MLS 2025 : Qui seront les prétendants au titre cette année ?

La saison 2025 de la Major League Soccer (MLS) a débuté, soulevant de grandes attentes parmi les fans et les parieurs. Les clubs favoris pour remporter la Coupe Audi de la MLS se dessinent déjà, avec des cotes qui exposent les forces en présence.

Les favoris de la saison

Inter Miami CF, renforcé par la présence de la superstar mondiale Lionel Messi, est le grand favori des parieurs avec une cote à 7/2. L’équipe basée à Miami est attendue au sommet, au vu de l’impact que Messi a sur le jeu. Cependant, d’autres équipes apparaissent également comme des prétendantes sérieuses à la victoire.

Le fonctionnement des cotes de paris

Les cotes représentent les chances de victoire d’une équipe et permettent de déterminer les gains potentiels. Par exemple, si vous pariez sur Inter Miami pour remporter la Coupe de la MLS avec une cote de 7/2, cela signifie qu’un pari de 2 $ vous rapporterait 7 $ en cas de victoire, soit un total de 9 $ avec votre pari initial.

D’autres équipes de taille

Los Angeles FC (LAFC) se place juste derrière Inter Miami avec des cotes de 6/1. Le club a renforcé son effectif avec l’arrivée de l’attaquant français Olivier Giroud, qui pourrait faire la différence pour conquérir leur premier titre en MLS.

LA Galaxy, champions en titre de la MLS après leur victoire sur les New York Red Bulls en 2024, figurent également parmi les favoris avec une cote de 9/1. Cette équipe historique vise à ajouter un nouveau chapitre à son palmarès cette saison.

Des équipes comme Columbus Crew, après leur victoire en 2023, et FC Cincinnati, renforcé par des signatures à fort impact comme Kevin Denkey et Evander, montrent également des signes de compétitivité.

Enfin, on retrouve d’autres équipes en lice, notamment Atlanta United, Seattle Sounders et Orlando City, avec des cotes respectives de 18/1 et 20/1. À cela s’ajoute San Diego FC, un nouvel arrivant qui attire l’attention avec des cotes plus élevées que prévu pour sa première saison.

Avec une multitude d’équipes renforcées et d’autres misant sur des jeunes talents, la saison 2025 s’annonce comme l’une des plus palpitantes de l’histoire de la MLS.