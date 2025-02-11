Audi A7 Sportback : Un adieu imminent sans héritier.

Dans un contexte de rationalisation des offres, les modèles de niche disparaissent progressivement du marché automobile, illustrant une tendance marquée chez les fabricants allemands. Cet article se penche sur la fin annoncée de l’Audi A7 Sportback, mettant en lumière l’évolution des choix stratégiques des marques premium.

Une réduction des gammes de modèles

Il y a quelques années, les fabricants allemands de voitures haut de gamme cherchaient à combler un écart perçu sur le marché. Cependant, les temps ont changé, et ces entreprises se concentrent désormais sur l’efficacité et la réduction des coûts. Ce virage a conduit à un amincissement des gammes de modèles, laissant peu de place aux modèles de niche.

Les exemples abondent : il y a de moins en moins de cabriolets et de modèles quatre portes raffinés, souvent vantés comme des « coupés ». La Mercedes CLS, pionnière dans ce style, a déjà tiré sa révérence, tout comme la BMW Série 6 Gran Coupé, disparue des configurateurs allemands. Récemment, le VW Arteon Shooting Brake a été retiré du marché.

La fin de l’Audi A7

Chez Audi, la précédente gamme A5 a dû céder la place à l’A4 et à l’A5. Les signs indiquent également un adieu au niveau supérieur, l’A6 C8 étant remplacé par un nouveau modèle A6 C9 prévu pour l’été 2025. Initialement, ce nouveau modèle devait être nommé A7, à l’instar du modèle précédant. Cependant, Audi a récemment pris conscience de la valeur du nom historique A6.

Prochainement, l’Audi A7 ne sera plus disponible, car le constructeur a sous-entendu qu’il partage une plateforme avec l’A6 C8. Ce modèle sera donc le prochain sur la liste des disparitions, ce qui attriste de nombreux fans de la marque qui considéraient l’A7 comme l’Audi actuelle la plus esthétique. Notons qu’il existe une version berline peu conventionnelle de l’A7 en Chine, nommée A7L.

La deuxième génération de l’A7 Sportback a été lancée début 2018, suivie d’un restylage au milieu de 2023. Les moteurs à essence variaient de 265 à 630 chevaux, accompagnés de motorisations hybrides rechargeables et de divers moteurs diesel. Si vous souhaitez vous procurer ce modèle de 4,98 mètres avec une capacité de coffre allant de 525 à 1 390 litres, cela commence à partir de 56 800 livres sur le marché britannique. Sinon, il serait prudent d’attendre la nouvelle berline A6, dont les prototypes laissent présager une certaine élégance.