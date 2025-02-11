iFOREX Nomme un Responsable de l’Innovation et un Directeur Marketing tout en Prolongeant son Partenariat avec le PSV Eindhoven.

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iFOREX : Un retour marquant et un partenariat renouvelé Après une absence de sept ans, Hemi Algranaty fait son grand retour chez iFOREX en tant que Responsable de l’Innovation. Parallèlement, le courtier FX/CFD a reconduit son accord de parrainage avec le club néerlandais PSV Eindhoven, participant à la Ligue des Champions. Cette double annonce souligne…

iFOREX : Un retour marquant et un partenariat renouvelé

Après une absence de sept ans, Hemi Algranaty fait son grand retour chez iFOREX en tant que Responsable de l’Innovation. Parallèlement, le courtier FX/CFD a reconduit son accord de parrainage avec le club néerlandais PSV Eindhoven, participant à la Ligue des Champions. Cette double annonce souligne les ambitions croissantes d’iFOREX sur le marché.

Un nouveau directeur de l’innovation à la tête d’iFOREX

iFOREX a annoncé la nomination de Hemi Algranaty au poste de Responsable de l’Innovation. Algranaty revient dans l’entreprise où il avait précédemment exercé comme Directeur Technique de 2006 à 2018. Dernièrement CTO chez Wiser Market, il sera en charge de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle et du développement de nouveaux produits.

Cette nomination intervient un peu plus de deux mois après le lancement de « Pulse », un service de recommandations de trading basé sur l’IA, qui s’appuie sur les tendances en temps réel. La société met ainsi un accent fort sur l’innovation technologique.

Renforcement des équipes et partenariat avec PSV Eindhoven

Pavlos Antoniou rejoint également l’équipe en tant que Directeur Marketing pour l’Europe, après avoir occupé le poste de Directeur des Opérations Créatives Globales chez Dilagon. Cette arrivée coïncide avec l’accroissement des ressources dédiées à l’expansion des opérations européennes de la société.

Le PDG d’iFOREX, Itai Sadeh, a déclaré : « Accueillir Hemi et Pavlos dans notre équipe marque une phase passionnante de notre croissance. Leur expertise et leur expérience seront inestimables pour développer notre offre et accéder à de nouveaux marchés ».

En parallèle, iFOREX a renouvelé son partenariat marketing avec le PSV Eindhoven, sans divulguer les termes financiers de cet accord.

Sadeh a ajouté : « Alors que nous continuons à prospérer dans un marché en pleine expansion, un investissement continu est crucial pour atteindre notre objectif de devenir un leader dans l’industrie du trading électronique. Cette focalisation nous assure de rester à la pointe de l’innovation et de l’excellence, offrant une valeur inégalée à nos clients. »

Le club avait initialement annoncé ce partenariat en août 2024, avec le logo d’iFOREX sur les maillots et vestes d’interview lors des matchs européens. En octobre, il a également révélé que l’accord de parrainage serait prolongé pour plusieurs mois supplémentaires.

Lors d’un entretien accordé à Finance Magnates à l’époque, Sadeh a précisé que les principaux objectifs étaient d’améliorer la visibilité de la marque, de renforcer l’engagement envers la communauté locale et de soutenir la croissance d’une équipe partageant le même engagement envers l’excellence.

iFOREX, fondée en 1996, opère sous la réglementation de la Commission des valeurs mobilières et des échanges de Chypre, et propose le trading de plus de 870 instruments de contrats pour différences via sa plateforme propriétaire.