À quelle heure se déroule le match USWNT contre l’Australie et où suivre l’affrontement captivant de la SheBelieves Cup 2025 ?

Le SheBelieves Cup 2025 est en pleine effervescence, réunissant les équipes des États-Unis, du Japon, d’Australie et de Colombie. Cette compétition, qui célèbre sa dixième édition, promet des matchs palpitants.

Un début de compétition prometteur

Les matchs ont débuté le 20 février et se termineront le 26 février. En tant qu’hôtes, les États-Unis partent avec l’étiquette de favoris, fort de leur première victoire contre la Colombie avec un score de deux buts à zéro.

Journée excitante pour la deuxième ronde du SheBelieves Cup

La sélection féminine des États-Unis se prépare maintenant à affronter l’Australie, cherchant à obtenir une nouvelle victoire qui renforcerait leur position dans cette compétition basée sur les points.

Le deuxième jour de ce tournoi commence par le match Colombie contre Japon, suivi de la rencontre USWNT contre Australie le dimanche 23 février. Cette journée promet d’être riche en excitations footballistiques, comme savent si bien le faire les amazones guerrières qui ont redéfini le football féminin.

Quand se joue le match USWNT contre Australie ?

Ce match tant attendu se déroulera le dimanche 23 février à 17h00 ET, 16h00 CT, 14h00 PT.

Où se déroule le match USWNT contre Australie ?

La rencontre se tiendra au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona.

Où regarder le match USWNT contre Australie aux États-Unis ?

Aux États-Unis, le match sera diffusé sur TBS et Max en anglais, ainsi que sur Universo et Peacock en espagnol. Il sera également disponible en radio sur Westwood One Sports en anglais.